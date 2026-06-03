https://uz.sputniknews.ru/20260603/eek-uproschaet-trebovaniya-k-drevesnoy-upakovke-v-eaes-58054015.html
ЕЭК упрощает требования к древесной упаковке в ЕАЭС
ЕЭК упрощает требования к древесной упаковке в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Цель — обеспечить свободное движение товаров в Евразийском экономическом союзе, сохраняя необходимый уровень защиты жизни и здоровья граждан
2026-06-03T15:03+0500
2026-06-03T15:03+0500
2026-06-03T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. ЕЭК упрощает фитосанитарные требования к отдельным видам продукции и древесной упаковке в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Комиссии. По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, это стало результатом диалога с экспертным сообществом и бизнесом.К примеру, одним из решений предлагается исключить требование об отсутствии вируса мозаики пепино для свежих плодов томатов, перцев и баклажанов. После его принятия Советом ЕЭК упростится обращение данной продукции при сохранении необходимого уровня фитосанитарной безопасности.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, фитосанитарные нормы, здоровье, граждане
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, фитосанитарные нормы, здоровье, граждане
ЕЭК упрощает требования к древесной упаковке в ЕАЭС
Цель — обеспечить свободное движение товаров в Евразийском экономическом союзе, сохраняя необходимый уровень защиты жизни и здоровья граждан.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
ЕЭК упрощает фитосанитарные требования к отдельным видам продукции и древесной упаковке в ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Комиссии.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании одобрила проекты решений Совета ЕЭК, направленные на совершенствование фитосанитарного регулирования и снижение административной нагрузки на бизнес”, — говорится в сообщении.
По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, это стало результатом диалога с экспертным сообществом и бизнесом.
"Одобренные решения стали результатом диалога с экспертным сообществом и бизнесом. Для нас важно обеспечить свободное движение товаров в Евразийском экономическом союзе, сохраняя необходимый уровень защиты жизни и здоровья граждан", — пояснил он.
К примеру, одним из решений предлагается исключить требование об отсутствии вируса мозаики пепино для свежих плодов томатов, перцев и баклажанов. После его принятия Советом ЕЭК упростится обращение данной продукции при сохранении необходимого уровня фитосанитарной безопасности.