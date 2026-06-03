https://uz.sputniknews.ru/20260603/eek-uproschaet-trebovaniya-k-drevesnoy-upakovke-v-eaes-58054015.html

ЕЭК упрощает требования к древесной упаковке в ЕАЭС

ЕЭК упрощает требования к древесной упаковке в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Цель — обеспечить свободное движение товаров в Евразийском экономическом союзе, сохраняя необходимый уровень защиты жизни и здоровья граждан

2026-06-03T15:03+0500

2026-06-03T15:03+0500

2026-06-03T15:03+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. ЕЭК упрощает фитосанитарные требования к отдельным видам продукции и древесной упаковке в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Комиссии. По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, это стало результатом диалога с экспертным сообществом и бизнесом.К примеру, одним из решений предлагается исключить требование об отсутствии вируса мозаики пепино для свежих плодов томатов, перцев и баклажанов. После его принятия Советом ЕЭК упростится обращение данной продукции при сохранении необходимого уровня фитосанитарной безопасности.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, фитосанитарные нормы, здоровье, граждане