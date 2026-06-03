https://uz.sputniknews.ru/20260603/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-azerbaydjanskim-kollegoy-58048588.html

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с азербайджанским коллегой

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с азербайджанским коллегой

Sputnik Узбекистан

Стороны условились продолжать тесный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран

2026-06-03T10:22+0500

2026-06-03T10:22+0500

2026-06-03T11:08+0500

политика

телефонный разговор

мид узбекистана

бахтиер саидов

азербайджан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки, подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.Саидов и Байрамов условились продолжать тесный диалог между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан

политика, телефонный разговор, мид узбекистана, бахтиер саидов, азербайджан, сотрудничество