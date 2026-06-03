https://uz.sputniknews.ru/20260603/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-azerbaydjanskim-kollegoy-58048588.html
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с азербайджанским коллегой
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с азербайджанским коллегой
Sputnik Узбекистан
Стороны условились продолжать тесный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран
2026-06-03T10:22+0500
2026-06-03T10:22+0500
2026-06-03T11:08+0500
политика
телефонный разговор
мид узбекистана
бахтиер саидов
азербайджан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки, подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.Саидов и Байрамов условились продолжать тесный диалог между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана.
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политика, телефонный разговор, мид узбекистана, бахтиер саидов, азербайджан, сотрудничество
политика, телефонный разговор, мид узбекистана, бахтиер саидов, азербайджан, сотрудничество
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с азербайджанским коллегой
10:22 03.06.2026 (обновлено: 11:08 03.06.2026)
Стороны условились продолжать тесный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. С удовлетворением отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, а также интенсивность политического диалога между нашими братскими странами, достигнутые благодаря доверительным отношениям и регулярным контактам лидеров Узбекистана и Азербайджана”, — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки, подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Саидов и Байрамов условились продолжать тесный диалог между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана.