https://uz.sputniknews.ru/20260603/kak-perejit-rasstavanie-psixoterapevt-58045654.html

Как пережить расставание — ответ психотерапевта

Как пережить расставание — ответ психотерапевта

Sputnik Узбекистан

Есть несколько подходов, которые могут помочь справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь

2026-06-03T22:02+0500

2026-06-03T22:02+0500

2026-06-03T22:02+0500

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После разрыва отношений большинство людей проходят через одни и те же психологические механизмы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психотерапевта Игнатия Журавлева.Во время расставания организм испытывает своего рода "гормональный кризис": уровень привычных "гормонов радости" падает, а уровень кортизола (гормона стресса) повышается. Это может проявляться в виде "ломки", которая напоминает абстинентный синдром — сильная тоска, апатия, бессонница, снижение аппетита, тревожность и порой физическая боль.Специалист назвал три "базовые психологические стратегии", помогающие пережить как расставание, так и любую утрату, справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь.Специалист также сообщил, что вторая стратегия — это работа над собой, увеличение или возвращение своей собственной ценности."Третий момент — это замена, то есть надо найти другой объект. Понятно, что не прям сразу, но рано или поздно это может произойти. И это существенно облегчит ситуацию, поскольку те импульсы и те чувства уже будут перенаправлены на другого человека", — подытожил психотерапевт.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, отношения, психология, любовь