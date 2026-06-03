https://uz.sputniknews.ru/20260603/kak-perejit-rasstavanie-psixoterapevt-58045654.html
Как пережить расставание — ответ психотерапевта
Как пережить расставание — ответ психотерапевта
Sputnik Узбекистан
Есть несколько подходов, которые могут помочь справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь
2026-06-03T22:02+0500
2026-06-03T22:02+0500
2026-06-03T22:02+0500
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психология
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После разрыва отношений большинство людей проходят через одни и те же психологические механизмы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психотерапевта Игнатия Журавлева.Во время расставания организм испытывает своего рода "гормональный кризис": уровень привычных "гормонов радости" падает, а уровень кортизола (гормона стресса) повышается. Это может проявляться в виде "ломки", которая напоминает абстинентный синдром — сильная тоска, апатия, бессонница, снижение аппетита, тревожность и порой физическая боль.Специалист назвал три "базовые психологические стратегии", помогающие пережить как расставание, так и любую утрату, справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь.Специалист также сообщил, что вторая стратегия — это работа над собой, увеличение или возвращение своей собственной ценности."Третий момент — это замена, то есть надо найти другой объект. Понятно, что не прям сразу, но рано или поздно это может произойти. И это существенно облегчит ситуацию, поскольку те импульсы и те чувства уже будут перенаправлены на другого человека", — подытожил психотерапевт.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, отношения, психология, любовь
мнение эксперта, отношения, психология, любовь
Как пережить расставание — ответ психотерапевта
Есть несколько подходов, которые могут помочь справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь.
После разрыва отношений большинство людей проходят через одни и те же психологические механизмы, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-психотерапевта Игнатия Журавлева.
Во время расставания организм испытывает своего рода "гормональный кризис": уровень привычных "гормонов радости" падает, а уровень кортизола (гормона стресса) повышается. Это может проявляться в виде "ломки", которая напоминает абстинентный синдром — сильная тоска, апатия, бессонница, снижение аппетита, тревожность и порой физическая боль.
Специалист назвал три "базовые психологические стратегии", помогающие пережить как расставание, так и любую утрату, справиться с эмоциональной болью и начать строить новую жизнь.
"Самая спорная стратегия — обесценивание объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен сказать: “не так уж мне и хотелось”, “не такой уж это и хороший человек был”. Речь не о том, чтобы полностью его обесценить, а о том, чтобы посмотреть на него более здраво — не так, как тогда, когда ты была восхищена и влюблена", — пояснил Журавлев.
Специалист также сообщил, что вторая стратегия — это работа над собой, увеличение или возвращение своей собственной ценности.
"Третий момент — это замена, то есть надо найти другой объект. Понятно, что не прям сразу, но рано или поздно это может произойти. И это существенно облегчит ситуацию, поскольку те импульсы и те чувства уже будут перенаправлены на другого человека", — подытожил психотерапевт.