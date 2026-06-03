https://uz.sputniknews.ru/20260603/po-isku-rossiyskoy-dochki-google-belgiyskiy-sud-arestoval-aktivy-kompanii-na-115-mln-58055205.html

По иску российской "дочки" Google: бельгийский суд арестовал активы компании на €115 млн

По иску российской "дочки" Google: бельгийский суд арестовал активы компании на €115 млн

Sputnik Узбекистан

Арест имущества Google Belgium применили в качестве обеспечительной меры. Представители российской стороны полагают, что это предотвратит возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до окончания судебного процесса

2026-06-03T14:02+0500

2026-06-03T14:02+0500

2026-06-03T14:30+0500

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суд

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму €115 млн по заявлению российского ООО "Гугл". Компания добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с зарубежных структур американской IT-корпорации, сообщают "Ведомости".Судебный спор касается дивидендов, которые, по версии российской стороны, были выведены из ООО "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании. Арбитражный суд Москвы сделал вывод, что выплаты могли быть сделаны с целью уклонения от расчетов с кредиторами.Арест активов Google Belgium применили в качестве обеспечительной меры. Представители российской стороны полагают, что это предотвратит возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до окончания судебного процесса.Адвокат российской компании в Бельгии Майкл де Бук заявил изданию, что спор выходит за рамки обычного корпоративного спора и затрагивает вопросы ответственности международных корпораций перед кредиторами в разных странах.Координатор международной команды юристов Артур Зурабян отметил, что спор о дивидендах — лишь часть претензий к Google. В рамках дела о банкротстве ООО "Гугл" также оспаривается вывод из РФ более 160 млрд рублей по ряду сделок, совершенных после 2018 года.Российская компания также инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений более чем в десяти государствах. Ранее аналогичные обеспечительные меры приняли Парижский суд и Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР).Следующим этапом станет рассмотрение требований ООО "Гугл" по существу. В случае, если бельгийский суд признает решение российского суда и удовлетворит заявление, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направят на расчеты с кредиторами российского ООО "Гугл".

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