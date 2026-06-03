https://uz.sputniknews.ru/20260603/posol-malayzii-zavershaet-dipmissiyu-v-uzbekistane-58057976.html

Посол Малайзии завершает дипмиссию в Узбекистане

Посол Малайзии завершает дипмиссию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с дипломатом. Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года

2026-06-03T16:00+0500

2026-06-03T16:00+0500

2026-06-03T16:00+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

прощание

встреча

посол

малайзия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58056482_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27a91db36a3ff4a86f651be12885e84c.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Посол Малайзии в Узбекистане Ильхам Туа бин Иллиас завершает свою дипломатическую миссию. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов провел с ним прощальную встречу. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Стороны подвели итоги совместной работы.Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил вклад дипломата в укрепление отношений между двумя странами.Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года. Саидов пожелал больших успехов послу Малайзии в дальнейшей деятельности.

малайзия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, малайзия