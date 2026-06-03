https://uz.sputniknews.ru/20260603/posol-malayzii-zavershaet-dipmissiyu-v-uzbekistane-58057976.html
Посол Малайзии завершает дипмиссию в Узбекистане
Посол Малайзии завершает дипмиссию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с дипломатом. Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года
2026-06-03T16:00+0500
2026-06-03T16:00+0500
2026-06-03T16:00+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
прощание
встреча
посол
малайзия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58056482_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27a91db36a3ff4a86f651be12885e84c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Посол Малайзии в Узбекистане Ильхам Туа бин Иллиас завершает свою дипломатическую миссию. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов провел с ним прощальную встречу. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Стороны подвели итоги совместной работы.Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил вклад дипломата в укрепление отношений между двумя странами.Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года. Саидов пожелал больших успехов послу Малайзии в дальнейшей деятельности.
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58056482_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_227c9fa29bfdc66d36f7b579bbb3922d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, малайзия
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, малайзия
Посол Малайзии завершает дипмиссию в Узбекистане
Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с дипломатом. Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Посол Малайзии в Узбекистане Ильхам Туа бин Иллиас завершает свою дипломатическую миссию. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов провел с ним прощальную встречу. Об этом глава МИД сообщил
в своем Telegram-канале.
Стороны подвели итоги совместной работы.
“Провели прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Узбекистане Ильхамом Туа бин Иллиасом, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране. С удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога, торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах образования, туризма и культуры между нашими государствами в последние годы”, — говорится в сообщении.
Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил вклад дипломата в укрепление отношений между двумя странами.
Ильхам Туа бин Иллиас возглавлял диппредставительство с июля 2023 года. Саидов пожелал больших успехов послу Малайзии в дальнейшей деятельности.