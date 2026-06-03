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Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ
Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ
Sputnik Узбекистан
Конкурс объединил более двух тысяч студентов из стран Содружества. Награду присудили за высокие академические достижения, активную общественную деятельность и... 03.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-03T09:27+0500
2026-06-03T09:27+0500
2026-06-03T09:32+0500
общество
конкурс
снг
студент
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ, сообщает ИА "Дунё". Таким образом жюри отметило его высокие академические достижения, активную общественную деятельность и вклад в развитие молодежной политики стран СНГ.Помимо учебы, Маманазаров занимается научными исследованиями в области лингвистики, востоковедения и методики преподавания восточных языков. Будучи координатором проектов Узбекского культурного центра при РГПУ, он активно участвует в реализации молодежных инициатив и развитии межнационального сотрудничества.
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общество, конкурс, снг, студент, узбекистанец
общество, конкурс, снг, студент, узбекистанец
Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ
09:27 03.06.2026 (обновлено: 09:32 03.06.2026)
Конкурс объединил более двух тысяч студентов из стран Содружества. Награду присудили за высокие академические достижения, активную общественную деятельность и вклад в развитие молодежной политики стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ, сообщает
ИА "Дунё".
“Магистрант Института востоковедения Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Эркинбой Маманазаров стал победителем международного конкурса "Лучший студент СНГ". Уроженец Андижанской области был удостоен звания лауреата I степени по итогам конкурса, объединившего более двух тысяч студентов из стран Содружества”, — говорится в сообщении.
Таким образом жюри отметило его высокие академические достижения, активную общественную деятельность и вклад в развитие молодежной политики стран СНГ.
Помимо учебы, Маманазаров занимается научными исследованиями в области лингвистики, востоковедения и методики преподавания восточных языков.
Будучи координатором проектов Узбекского культурного центра при РГПУ, он активно участвует в реализации молодежных инициатив и развитии межнационального сотрудничества.