https://uz.sputniknews.ru/20260603/urojentsa-uzbekistana-priznali-luchshim-studentom-sng-58046441.html

Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ

Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ

Sputnik Узбекистан

Конкурс объединил более двух тысяч студентов из стран Содружества. Награду присудили за высокие академические достижения, активную общественную деятельность и... 03.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-03T09:27+0500

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общество

конкурс

снг

студент

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Уроженца Узбекистана признали лучшим студентом СНГ, сообщает ИА "Дунё". Таким образом жюри отметило его высокие академические достижения, активную общественную деятельность и вклад в развитие молодежной политики стран СНГ.Помимо учебы, Маманазаров занимается научными исследованиями в области лингвистики, востоковедения и методики преподавания восточных языков. Будучи координатором проектов Узбекского культурного центра при РГПУ, он активно участвует в реализации молодежных инициатив и развитии межнационального сотрудничества.

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Sputnik Узбекистан

общество, конкурс, снг, студент, узбекистанец