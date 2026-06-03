https://uz.sputniknews.ru/20260603/vsemirnyy-bank-gotov-sodeystvovat-realizatsii-turproektov-v-uzbekistane-58052805.html
Всемирный банк готов содействовать реализации турпроектов в Узбекистане
Всемирный банк готов содействовать реализации турпроектов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Отдельное внимание стороны уделили возможностям организации совместных краткосрочных образовательных программ со Всемирным банком для повышения потенциала региональных туристических структур, совершенствования управления проектами и внедрения международного опыта
2026-06-03T13:01+0500
2026-06-03T13:01+0500
2026-06-03T13:01+0500
узбекистан
всемирный банк
сотрудничество
проект
туризм
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Всемирный банк готов содействовать реализации туристических проектов в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму республики.Председатель Комитета Абдулазиз Аккулов и глобальный директор по городскому развитию, субнациональным финансам, туризму и управлению рисками стихийных бедствий Группы Всемирного банка доктор Минг Чжан обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития туристической отрасли, повышения экономического потенциала регионов и создания устойчивой инфраструктуры.Также речь шла о важности проекта "Туристическое кольцо Центральной Азии", инициированного Шавкатом Мирзиёевым.Обсудили и возможности организации совместно со Всемирным банком краткосрочных образовательных программ по повышению потенциала подразделений туристических дирекций в регионах, совершенствованию управления проектами, обеспечению финансовой устойчивости и внедрению международного опыта.“Стороны также обменялись мнениями по проектам создания удобной навигационной системы для туристов, предусматривающим установку по всей республике 700 туристических дорожных указателей и навигационных знаков на основных автомобильных магистралях, а также строительство современных сервисных зон и объектов обслуживания”, — говорится в сообщении.
узбекистан
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узбекистан, всемирный банк, сотрудничество, проект, туризм
узбекистан, всемирный банк, сотрудничество, проект, туризм
Всемирный банк готов содействовать реализации турпроектов в Узбекистане
Отдельное внимание стороны уделили возможностям организации совместных краткосрочных образовательных программ со Всемирным банком для повышения потенциала региональных туристических структур, совершенствования управления проектами и внедрения международного опыта.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Всемирный банк готов содействовать реализации туристических проектов в Узбекистане, сообщает
Комитет по туризму республики.
Председатель Комитета Абдулазиз Аккулов и глобальный директор по городскому развитию, субнациональным финансам, туризму и управлению рисками стихийных бедствий Группы Всемирного банка доктор Минг Чжан обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития туристической отрасли, повышения экономического потенциала регионов и создания устойчивой инфраструктуры.
"Было отмечено, что реализация целей по развитию туризма, предусмотренных Стратегией “Узбекистан – 2030”, находится на завершающем этапе, и Всемирный банк готов оказывать содействие в реализации ряда проектов, используя свой международный опыт”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о важности проекта "Туристическое кольцо Центральной Азии", инициированного Шавкатом Мирзиёевым.
Обсудили и возможности организации совместно со Всемирным банком краткосрочных образовательных программ по повышению потенциала подразделений туристических дирекций в регионах, совершенствованию управления проектами, обеспечению финансовой устойчивости и внедрению международного опыта.
“Стороны также обменялись мнениями по проектам создания удобной навигационной системы для туристов, предусматривающим установку по всей республике 700 туристических дорожных указателей и навигационных знаков на основных автомобильных магистралях, а также строительство современных сервисных зон и объектов обслуживания”, — говорится в сообщении.