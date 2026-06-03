https://uz.sputniknews.ru/20260603/vsemirnyy-bank-gotov-sodeystvovat-realizatsii-turproektov-v-uzbekistane-58052805.html

Всемирный банк готов содействовать реализации турпроектов в Узбекистане

Всемирный банк готов содействовать реализации турпроектов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание стороны уделили возможностям организации совместных краткосрочных образовательных программ со Всемирным банком для повышения потенциала региональных туристических структур, совершенствования управления проектами и внедрения международного опыта

2026-06-03T13:01+0500

2026-06-03T13:01+0500

2026-06-03T13:01+0500

узбекистан

всемирный банк

сотрудничество

проект

туризм

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Всемирный банк готов содействовать реализации туристических проектов в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму республики.Председатель Комитета Абдулазиз Аккулов и глобальный директор по городскому развитию, субнациональным финансам, туризму и управлению рисками стихийных бедствий Группы Всемирного банка доктор Минг Чжан обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития туристической отрасли, повышения экономического потенциала регионов и создания устойчивой инфраструктуры.Также речь шла о важности проекта "Туристическое кольцо Центральной Азии", инициированного Шавкатом Мирзиёевым.Обсудили и возможности организации совместно со Всемирным банком краткосрочных образовательных программ по повышению потенциала подразделений туристических дирекций в регионах, совершенствованию управления проектами, обеспечению финансовой устойчивости и внедрению международного опыта.“Стороны также обменялись мнениями по проектам создания удобной навигационной системы для туристов, предусматривающим установку по всей республике 700 туристических дорожных указателей и навигационных знаков на основных автомобильных магистралях, а также строительство современных сервисных зон и объектов обслуживания”, — говорится в сообщении.

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узбекистан, всемирный банк, сотрудничество, проект, туризм