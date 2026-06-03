https://uz.sputniknews.ru/20260603/zamglavy-mid-ruz-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-uzbekistane-alekseem-erxovym-58052275.html
Замглавы МИД РУз встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым
Замглавы МИД РУз встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым
Sputnik Узбекистан
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий
2026-06-03T12:00+0500
2026-06-03T12:00+0500
2026-06-03T12:49+0500
политика
встреча
мид узбекистана
посол
россия
алексей ерхов
узбекистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Заместитель главы МИД РУз Бобур Усманов встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.Также собеседники рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях.
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политика, встреча, мид узбекистана, посол, россия, алексей ерхов , узбекистан, сотрудничество
политика, встреча, мид узбекистана, посол, россия, алексей ерхов , узбекистан, сотрудничество
Замглавы МИД РУз встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым
12:00 03.06.2026 (обновлено: 12:49 03.06.2026)
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Заместитель главы МИД РУз Бобур Усманов встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым, сообщает
пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
“Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Также собеседники рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях.