Замглавы МИД РУз встретился с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым

“Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества”, — говорится в сообщении.