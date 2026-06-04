https://uz.sputniknews.ru/20260604/eaes-i-asean-obsudili-vyzovy-i-riski-pri-gruzovyx-aviaperevozkax-58074976.html

ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузовых авиаперевозках

ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузовых авиаперевозках

Sputnik Узбекистан

Участники семинара поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике

2026-06-04T10:59+0500

2026-06-04T10:59+0500

2026-06-04T11:20+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

грузоперевозки

грузовые авиаперевозки

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузоперевозках воздушным транспортом, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев акцентировал внимание на важности координации усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов.Представители госорганов, бизнес структур, международного и научного сообщества ЕАЭС и АСЕАН поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.Речь также шла о создании условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов, а также об обеспечении недискриминационного доступа авиакомпаний к авиационной инфраструктуре."Имплементация успешных практик наших региональных объединений может значительно улучшить показатели ЕАЭС и АСЕАН в сфере транспортного сообщения и транзитных перевозок между Европой и Азией", — уверен директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, грузоперевозки, грузовые авиаперевозки