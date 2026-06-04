https://uz.sputniknews.ru/20260604/eaes-i-asean-obsudili-vyzovy-i-riski-pri-gruzovyx-aviaperevozkax-58074976.html
ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузовых авиаперевозках
ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузовых авиаперевозках
Sputnik Узбекистан
Участники семинара поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике
2026-06-04T10:59+0500
2026-06-04T10:59+0500
2026-06-04T11:20+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
грузоперевозки
грузовые авиаперевозки
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузоперевозках воздушным транспортом, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев акцентировал внимание на важности координации усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов.Представители госорганов, бизнес структур, международного и научного сообщества ЕАЭС и АСЕАН поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.Речь также шла о создании условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов, а также об обеспечении недискриминационного доступа авиакомпаний к авиационной инфраструктуре."Имплементация успешных практик наших региональных объединений может значительно улучшить показатели ЕАЭС и АСЕАН в сфере транспортного сообщения и транзитных перевозок между Европой и Азией", — уверен директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, грузоперевозки, грузовые авиаперевозки
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, грузоперевозки, грузовые авиаперевозки
ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузовых авиаперевозках
10:59 04.06.2026 (обновлено: 11:20 04.06.2026)
Участники семинара поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
ЕАЭС и АСЕАН обсудили вызовы и риски при грузоперевозках воздушным транспортом, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
“Состоялся совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему "Обмен опытом в сфере грузоперевозок воздушным транспортом". Участники обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок воздушным транспортом в странах ЕАЭС и АСЕАН, в том числе, ключевые вызовы и риски в данной сфере”, — говорится в сообщении.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев акцентировал внимание на важности координации усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов.
“Учитывая рост торговых потоков между Евразией и Юго-Восточной Азией, а также потребность в быстрой и надежной доставке грузов, особенно скоропортящихся и высокотехнологичных, координация усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов становится стратегически важной задачей", — отметил он.
Представители госорганов, бизнес структур, международного и научного сообщества ЕАЭС и АСЕАН поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.
Речь также шла о создании условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов, а также об обеспечении недискриминационного доступа авиакомпаний к авиационной инфраструктуре.
"Имплементация успешных практик наших региональных объединений может значительно улучшить показатели ЕАЭС и АСЕАН в сфере транспортного сообщения и транзитных перевозок между Европой и Азией", — уверен директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.