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Роуминг в ЕАЭС приблизят к домашним тарифам
Роуминг в ЕАЭС приблизят к домашним тарифам
Sputnik Узбекистан
В Евразийском экономическом союзе продолжается работа по формированию справедливых тарифов на услуги связи в роуминге.
2026-06-04T21:14+0500
2026-06-04T21:14+0500
2026-06-04T21:14+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Справедливые тарифы на услуги связи в роуминге на территории ЕАЭС планируется внедрить с 1 января 2028 года, сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Бакытбек Исаев корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.По его словам, задача заключается в создании комфортных условий для граждан при перемещении между странами союза, в том числе за счет снижения стоимости услуг связи в роуминге.Он пояснил, что в настоящее время ЕЭК работает над правилами применения справедливых тарифов. После утверждения документа стороны перейдут к обсуждению конкретных тарифных параметров.Отдельное внимание уделяется мобильному интернету. Как отметил представитель комиссии, к 2030 году в ЕАЭС планируется внедрить комфортные тарифы на весь спектр услуг мобильной связи, включая передачу данных.
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еаэс, интернет, связь, экономика, видео
еаэс, интернет, связь, экономика, видео
Роуминг в ЕАЭС приблизят к домашним тарифам
В Евразийском экономическом союзе продолжается работа по формированию справедливых тарифов на услуги связи в роуминге.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Справедливые тарифы на услуги связи в роуминге на территории ЕАЭС планируется внедрить с 1 января 2028 года, сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Бакытбек Исаев корреспонденту Sputnik Узбекистан
в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, задача заключается в создании комфортных условий для граждан при перемещении между странами союза, в том числе за счет снижения стоимости услуг связи в роуминге.
"Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Какой уровень справедливых тарифов мы видим? Это приближенный к домашним уровням", — отметил Исаев.
Он пояснил, что в настоящее время ЕЭК работает над правилами применения справедливых тарифов. После утверждения документа стороны перейдут к обсуждению конкретных тарифных параметров.
Отдельное внимание уделяется мобильному интернету. Как отметил представитель комиссии, к 2030 году в ЕАЭС планируется внедрить комфортные тарифы на весь спектр услуг мобильной связи, включая передачу данных.