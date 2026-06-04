https://uz.sputniknews.ru/20260604/eaes-spravedlivye-tarify-rouming-58100291.html

Роуминг в ЕАЭС приблизят к домашним тарифам

Роуминг в ЕАЭС приблизят к домашним тарифам

Sputnik Узбекистан

В Евразийском экономическом союзе продолжается работа по формированию справедливых тарифов на услуги связи в роуминге.

2026-06-04T21:14+0500

2026-06-04T21:14+0500

2026-06-04T21:14+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Справедливые тарифы на услуги связи в роуминге на территории ЕАЭС планируется внедрить с 1 января 2028 года, сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Бакытбек Исаев корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.По его словам, задача заключается в создании комфортных условий для граждан при перемещении между странами союза, в том числе за счет снижения стоимости услуг связи в роуминге.Он пояснил, что в настоящее время ЕЭК работает над правилами применения справедливых тарифов. После утверждения документа стороны перейдут к обсуждению конкретных тарифных параметров.Отдельное внимание уделяется мобильному интернету. Как отметил представитель комиссии, к 2030 году в ЕАЭС планируется внедрить комфортные тарифы на весь спектр услуг мобильной связи, включая передачу данных.

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