https://uz.sputniknews.ru/20260604/eco-expo-central-asia-2026-kakie-proekty-predstavila-molodej-58091757.html

ECO EXPO Central Asia 2026: какие проекты представила молодежь

ECO EXPO Central Asia 2026: какие проекты представила молодежь

Sputnik Узбекистан

Разработки молодых людей призваны вывести лесное хозяйство на новый уровень

2026-06-04T17:20+0500

2026-06-04T17:20+0500

2026-06-04T17:52+0500

молодежь

выставка

самарканд

узбекистан

проект

лесное хозяйство

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САМАРКАНД 4 июн — Sputnik. На Международной выставке ECO EXPO Central Asia 2026 в Самарканде молодые разработчики представили проекты, которые способны вывести лесное хозяйство на новый уровень, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Искусственный интеллект для раннего выявления лесных пожаров, цифровой мониторинг зеленых насаждений и создание "зеленого пояса" вокруг Нукуса — эти инициативы уже получили поддержку государства и вскоре будут внедрять на практике.В частности, в рамках выставки ECO EXPO Central Asia 2026 заключен меморандум о взаимопонимании по внедрению в сферу лесного хозяйства двух инновационных проектов, разработанных молодыми исследователями и специалистами.Документ подписали директор Агентства лесного хозяйства при Национальном комитете по экологии и изменению климата Эркин Мухиддинов, руководитель Центра цифровизации лесного хозяйства при Агентстве Одилхон Юлдошхонов, а также инициаторы стартапов из команды Innovation Group.Одним из проектов, которые планируется внедрить, стал стартап Smart Forestry. Над ним работает команда из более чем десяти молодых специалистов. Проект направлен на расширение зеленых зон, создание новых лесных массивов и повышение эффективности охраны лесов в условиях глобального изменения климата.По словам руководителя проекта Акбарали Турдиева, система позволит автоматически выявлять лесные пожары на ранних стадиях и оперативно направлять уведомления ответственным службам. Кроме того, технология обеспечит постоянный мониторинг состояния деревьев и кустарников, что поможет предотвращать случаи незаконной вырубки.Особое внимание в проекте уделили питомникам. Здесь планируют использовать технологии искусственного интеллекта для контроля состояния саженцев, организации своевременного полива и повышения эффективности ухода за молодыми растениями.Еще один перспективный стартап представила команда из Каракалпакстана, в которую входят четыре студента-исследователя. Руководитель проекта Хурлиман Сейтниязова рассказала, что они работают над размножением сортов дерева "Туран гули", адаптированных к климатическим условиям Приаралья.По ее словам, в ближайшие годы планируется размножить отобранные сорта "Туран гули" и создать вокруг Нукуса "зеленый пояс".Кроме этих проектов, на выставке представили еще порядка 50 стартапов.Международная выставка Eco Expo Central Asia 2026 объединила представителей более 100 стран мира, международных организаций, дипкорпуса, инвесторов и экспертов в сфере устойчивого развития.Здесь организовали 68 павильонов с экологической продукцией и услугами, а также 20 стартап-площадок, где экоинноваторы Центральной Азии демонстрируют свои разработки.В программе выставки — десятки форумов, презентаций и тематических мероприятий, посвященных "зеленой" энергетике, переработке отходов, управлению водными ресурсами, климатической адаптации и другим направлениям устойчивого развития.Ожидают, что выставку посетят около 10 тыс. специалистов.

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молодежь, выставка, самарканд, узбекистан, проект, лесное хозяйство