https://uz.sputniknews.ru/20260604/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-kyrgyzskim-kollegoy-58066416.html
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с кыргызским коллегой
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с кыргызским коллегой
Sputnik Узбекистан
Саидов: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы является историческим результатом для страны, а также фактом признания международного авторитета республики
2026-06-04T09:41+0500
2026-06-04T09:41+0500
2026-06-04T10:44+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
кыргызстан
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-каналеСобеседники отметили нынешний высокий уровень отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.Речь шла о реализации задач, поставленных главами Узбекистана и Кыргызстана, а также дальнейшем расширении торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. По итогам выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годов, которые прошли в среду в Генеральной Ассамблее, КР впервые войдет в состав Совета. Кроме того, эта страна Центральной Азии станет членом СБ впервые за почти десять лет.По итогам выборов в состав Совета безопасности войдут также Австрия и Португалия — от группы западноевропейских и других государств, Тринидад и Тобаго — от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Зимбабве — от группы африканских государств. Для избрания странам необходимо было получить две трети голосов государств-членов, то есть 127 голосов.В состав Совета безопасности входят 15 стран. Пять из них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные члены с правом вето. Еще десять избирают на двухлетний срок. В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные в этот раз страны.
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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, кыргызстан, телефонный разговор, сотрудничество
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, кыргызстан, телефонный разговор, сотрудничество
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с кыргызским коллегой
09:41 04.06.2026 (обновлено: 10:44 04.06.2026)
Саидов: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы является историческим результатом для страны, а также фактом признания международного авторитета республики.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале
“Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Поздравили Кыргызскую Республику с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Подчеркнули, что этот исторический результат является высоким признанием международного авторитета Кыргызстана и его активных усилий в сфере многосторонней дипломатии”, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили нынешний высокий уровень отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Речь шла о реализации задач, поставленных главами Узбекистана и Кыргызстана, а также дальнейшем расширении торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. По итогам выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годов, которые прошли в среду в Генеральной Ассамблее, КР впервые войдет в состав Совета. Кроме того, эта страна Центральной Азии станет членом СБ впервые за почти десять лет.
По итогам выборов в состав Совета безопасности войдут также Австрия и Португалия — от группы западноевропейских и других государств, Тринидад и Тобаго — от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Зимбабве — от группы африканских государств. Для избрания странам необходимо было получить две трети голосов государств-членов, то есть 127 голосов.
В состав Совета безопасности входят 15 стран. Пять из них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные члены с правом вето. Еще десять избирают на двухлетний срок. В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные в этот раз страны.