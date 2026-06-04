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Мигрант ID: как в России меняют систему контроля трудовой миграции
Мигрант ID: как в России меняют систему контроля трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
В России готовятся расширить систему цифрового контроля за трудовыми мигрантами. О том, как и когда заработает система с Мигрант ID на полях ПМЭФ-2026 рассказал лидер партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев
2026-06-04T18:15+0500
2026-06-04T18:15+0500
2026-06-04T18:17+0500
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В России продолжается совершенствование системы контроля за трудовой миграцией. Одним из важных инструментов должно стать внедрение "Мигрант ID", что позволит формировать цифровой профиль иностранного гражданина и отслеживать его трудовую деятельность на территории страны.Как заявил депутат Госдумы и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, основная идея проекта заключается в максимальной прозрачности пребывания мигрантов в России.По словам Нечаева, одним из важнейших элементов системы станет внедрение биометрического контроля на границе. Такую работу уже ведут в Москве и в Подмосковье. Кроме того, система позволит более четко отслеживать занятость иностранных работников.Эксперимент с цифровым профилем мигранта стартовал летом прошлого года в Москве и Московской области. По словам депутата, именно в этих регионах сосредоточено около 30% всех трудовых мигрантов, работающих в России.Накопленный опыт, считает он, показывает эффективность новой модели. В связи с этим власти рассматривают возможность распространить систему на всю страну уже в ближайшее время.Нечаев также напомнил, что за последние годы Госдума приняла несколько десятков законодательных решений, направленных на регулирование миграционной сферы. По его мнению, комплексный подход уже начинает приносить результаты.При этом он обратил внимание на то, что ситуация в российских регионах различается. Если в одних субъектах миграционная нагрузка остается высокой, то в других проблема практически отсутствует.Среди дальнейших шагов по совершенствованию системы Нечаев назвал развитие механизма целевого завоза иностранных работников. Предполагается, что мигранты будут приезжать в Россию под конкретные задачи, проживать отдельно, выполнять работу по контракту и после ее завершения возвращаться на родину.По словам Нечаева, подобная практика уже существует, однако ее планируется сделать более системной и распространенной.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, трудовая миграция, россия, общество, цифровизация, пмэф, видео
видео, эксклюзив, трудовая миграция, россия, общество, цифровизация, пмэф, видео
Мигрант ID: как в России меняют систему контроля трудовой миграции
18:15 04.06.2026 (обновлено: 18:17 04.06.2026)
Эксклюзив
В России готовятся расширить систему цифрового контроля за трудовыми мигрантами. О том, как и когда заработает система Мигрант ID на полях ПМЭФ-2026 рассказал депутат Госдумы и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
В России продолжается совершенствование системы контроля за трудовой миграцией. Одним из важных инструментов должно стать внедрение "Мигрант ID", что позволит формировать цифровой профиль иностранного гражданина и отслеживать его трудовую деятельность на территории страны.
Как заявил депутат Госдумы и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, основная идея проекта заключается в максимальной прозрачности пребывания мигрантов в России.
"Главная идея Мигрант ID в том, что мы знаем о мигранте все", — отметил он.
По словам Нечаева, одним из важнейших элементов системы станет внедрение биометрического контроля на границе. Такую работу уже ведут в Москве и в Подмосковье. Кроме того, система позволит более четко отслеживать занятость иностранных работников.
"Нам нужны люди, которые прозрачны. Мы понимаем, что этот человек работает, приносит пользу, платит налоги, и с ним все хорошо", — сказал Нечаев.
Эксперимент с цифровым профилем мигранта стартовал летом прошлого года в Москве и Московской области. По словам депутата, именно в этих регионах сосредоточено около 30% всех трудовых мигрантов, работающих в России.
Накопленный опыт, считает он, показывает эффективность новой модели. В связи с этим власти рассматривают возможность распространить систему на всю страну уже в ближайшее время.
Нечаев также напомнил, что за последние годы Госдума приняла несколько десятков законодательных решений, направленных на регулирование миграционной сферы. По его мнению, комплексный подход уже начинает приносить результаты.
"Но самое главное, что я вижу по опросам людей: тема миграции из очень важной, такой болезненной, начинает снижаться, потому что видно, что порядок наводится. Это, я считаю, большое движение нашего всего общества", — отметил депутат.
При этом он обратил внимание на то, что ситуация в российских регионах различается. Если в одних субъектах миграционная нагрузка остается высокой, то в других проблема практически отсутствует.
Среди дальнейших шагов по совершенствованию системы Нечаев назвал развитие механизма целевого завоза иностранных работников. Предполагается, что мигранты будут приезжать в Россию под конкретные задачи, проживать отдельно, выполнять работу по контракту и после ее завершения возвращаться на родину.
По словам Нечаева, подобная практика уже существует, однако ее планируется сделать более системной и распространенной.
"Очень много документов и решений уже находятся на выходе. Думаю, что уже осенью мы увидим результаты этой работы", — заключил Алексей Нечаев.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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