https://uz.sputniknews.ru/20260604/pmef-gazprom-i-uzbekistan-rassmotreli-xod-sotrudnichestva-v-gazovoy-sfere-58068522.html

ПМЭФ: Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере

ПМЭФ: Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере

Sputnik Узбекистан

Алексей Миллер и Жамшид Ходжаев подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности республики

2026-06-04T10:29+0500

2026-06-04T10:29+0500

2026-06-04T10:46+0500

газпром

узбекистан

алексей миллер

жамшид ходжаев

встреча

сотрудничество

поставки

природный газ

пмэф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58063191_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4748a1949c42afc5905ff871e08a03ef.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере, сообщает пресс-служба российской компании.К диалогу также пригласили посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова и министра энергетики РУз Журабека Мирзамахмудова.Стороны подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности Узбекистана.Как отмечалось, Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газпром, узбекистан, алексей миллер, жамшид ходжаев, встреча, сотрудничество, поставки, природный газ, пмэф