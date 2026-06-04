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https://uz.sputniknews.ru/20260604/pmef-gazprom-i-uzbekistan-rassmotreli-xod-sotrudnichestva-v-gazovoy-sfere-58068522.html
ПМЭФ: Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере
ПМЭФ: Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере
Sputnik Узбекистан
Алексей Миллер и Жамшид Ходжаев подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности республики
2026-06-04T10:29+0500
2026-06-04T10:46+0500
газпром
узбекистан
алексей миллер
жамшид ходжаев
встреча
сотрудничество
поставки
природный газ
пмэф
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере, сообщает пресс-служба российской компании.К диалогу также пригласили посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова и министра энергетики РУз Журабека Мирзамахмудова.Стороны подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности Узбекистана.Как отмечалось, Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.
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газпром, узбекистан, алексей миллер, жамшид ходжаев, встреча, сотрудничество, поставки, природный газ, пмэф
газпром, узбекистан, алексей миллер, жамшид ходжаев, встреча, сотрудничество, поставки, природный газ, пмэф

ПМЭФ: Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере

10:29 04.06.2026 (обновлено: 10:46 04.06.2026)
© telegram sputnikuzbekistanГазпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере
Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
© telegram sputnikuzbekistan
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Алексей Миллер и Жамшид Ходжаев подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности республики.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпром и Узбекистан рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере, сообщает пресс-служба российской компании.
© ПАО "Газпром"Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером
Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с главой Газпрома Алексеем Миллером - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
Встреча заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером
© ПАО "Газпром"

“Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере”, — говорится в сообщении.

К диалогу также пригласили посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова и министра энергетики РУз Журабека Мирзамахмудова.
Стороны подчеркнули значимость природного газа для обеспечения энергетической безопасности Узбекистана.
Как отмечалось, Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.
Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.
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