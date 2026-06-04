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https://uz.sputniknews.ru/20260604/prezident-serbii-otmetil-aktivnoe-uchastie-uzbekistana-v-meropriyatiyax-mps-v-belgrade-58079741.html
Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде
Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде
Sputnik Узбекистан
В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
2026-06-04T13:16+0500
2026-06-04T14:23+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
встреча
президент
сербия
делегация
узбекистан
межпарламентский союз
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Диалог состоялся в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию.Вучич высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы и темпы ее социально-экономического развития, отметив, что Узбекистан — одна из самых динамично развивающихся стран в Евразийском регионе.Стороны сфокусировались на продолжении политического диалога на высшем уровне, расширении торгово-экономических связей и реализации перспективных совместных проектов. Они отметили высокий потенциал сотрудничества в текстильной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, промышленной кооперации и энергетике.
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политика, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, встреча, президент, сербия, делегация, узбекистан, межпарламентский союз
политика, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, встреча, президент, сербия, делегация, узбекистан, межпарламентский союз

Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде

13:16 04.06.2026 (обновлено: 14:23 04.06.2026)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Диалог состоялся в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию.
“Президент Сербии отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде и подчеркнул, что дальнейшая активизация контактов в данном направлении способствует укреплению межгосударственных отношений”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Вучич высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы и темпы ее социально-экономического развития, отметив, что Узбекистан — одна из самых динамично развивающихся стран в Евразийском регионе.
Стороны сфокусировались на продолжении политического диалога на высшем уровне, расширении торгово-экономических связей и реализации перспективных совместных проектов.
Они отметили высокий потенциал сотрудничества в текстильной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, промышленной кооперации и энергетике.
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