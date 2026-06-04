Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде
13:16 04.06.2026 (обновлено: 14:23 04.06.2026)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Диалог состоялся в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию.
“Президент Сербии отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде и подчеркнул, что дальнейшая активизация контактов в данном направлении способствует укреплению межгосударственных отношений”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Вучич высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы и темпы ее социально-экономического развития, отметив, что Узбекистан — одна из самых динамично развивающихся стран в Евразийском регионе.
Стороны сфокусировались на продолжении политического диалога на высшем уровне, расширении торгово-экономических связей и реализации перспективных совместных проектов.
Они отметили высокий потенциал сотрудничества в текстильной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, промышленной кооперации и энергетике.