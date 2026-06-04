https://uz.sputniknews.ru/20260604/prezident-serbii-otmetil-aktivnoe-uchastie-uzbekistana-v-meropriyatiyax-mps-v-belgrade-58079741.html

Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде

Президент Сербии отметил активное участие Узбекистана в мероприятиях МПС в Белграде

Sputnik Узбекистан

В рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию состоялась встреча Танзилы Нарбаевой с Александром Вучичем

2026-06-04T13:16+0500

2026-06-04T13:16+0500

2026-06-04T14:23+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

встреча

президент

сербия

делегация

узбекистан

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой отметил активное участие делегации Узбекистана в мероприятиях Межпарламентского союза в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Диалог состоялся в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана в Сербию.Вучич высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы и темпы ее социально-экономического развития, отметив, что Узбекистан — одна из самых динамично развивающихся стран в Евразийском регионе.Стороны сфокусировались на продолжении политического диалога на высшем уровне, расширении торгово-экономических связей и реализации перспективных совместных проектов. Они отметили высокий потенциал сотрудничества в текстильной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, промышленной кооперации и энергетике.

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политика, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, встреча, президент, сербия, делегация, узбекистан, межпарламентский союз