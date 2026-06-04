https://uz.sputniknews.ru/20260604/transafganskaya-magistral-i-rost-torgovli-klyuchevye-zayavleniya-v-xode-termezskogo-dialoga-58093871.html

Трансафганская магистраль и рост торговли: ключевые заявления в ходе Термезского диалога

Трансафганская магистраль и рост торговли: ключевые заявления в ходе Термезского диалога

Sputnik Узбекистан

Участники форума отметили, что дальнейшее развитие транспортных коридоров, энергетических проектов и торговых связей между Центральной и Южной Азией способно стать одним из ключевых факторов устойчивого развития всего региона

2026-06-04T17:50+0500

2026-06-04T17:50+0500

2026-06-04T17:50+0500

узбекистан

ташкент

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

снг

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовало второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Форум собрал более 150 представителей политических, деловых и экспертных кругов из стран Центральной и Южной Азии, Европы, СНГ, Ближнего Востока и Америки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники обсуждают вопросы региональной безопасности, развития транспортно-логистических коридоров, сотрудничества с Афганистаном и укрепления экономических связей между государствами региона.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что в условиях глобальных вызовов устойчивость государств напрямую зависит от готовности к открытому диалогу и интеграции.По словам Лебедева, за 35 лет СНГ сформировалось как значимая площадка политического и экономического сотрудничества. Он отметил рост совокупного ВВП стран Содружества в 2025 году на 2,1%, а также увеличение объемов взаимной торговли.Отдельное внимание генсек СНГ уделил сотрудничеству Содружества с Евразийским экономическим союзом и развитию формата "СНГ+".О практических шагах по развитию региональной взаимосвязанности рассказал замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гулямов.По его словам, Узбекистан, Афганистан и Пакистан приступили к практической реализации проекта Трансафганской железной дороги. Уже начались полевые исследования и подготовка технико-экономического обоснования проекта, предварительные результаты которого планируется представить правительствам до конца года.Гулямов также сообщил, что товарооборот Узбекистана со странами Центральной и Южной Азии сегодня превышает $13 млрд и ежегодно растет на 20–25%.По его данным, товарооборот с Афганистаном увеличился на 47,5% и достиг $1,7 млрд, с Кыргызстаном вырос на 37%, с Таджикистаном — на 30%, с Индией — на 33%.Отдельно замминистра остановился на сотрудничестве с Афганистаном.По словам Гулямова, около 80% импортируемой Афганистаном электроэнергии поставляется из Узбекистана. Кроме того, продолжается реализация проекта линии электропередачи "Сурхан – Пули-Хумри" мощностью 500 кВ и стоимостью свыше $200 млн.Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай подчеркнул, что организация объединяет 28 государств и выступает площадкой для практического сотрудничества между странами с различными моделями развития.Он напомнил о проведенной конференции по цифровизации транспортных коридоров и сообщил о подготовке конференции глав портов государств СВМДА, которая пройдет в сентябре в Баку.Еще одним приоритетом Сарыбай назвал развитие финансового сотрудничества. По его словам, первое заседание Финансового саммита СВМДА планируется провести в сентябре 2026 года в Астане.Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе заявил, что развитие взаимосвязанности должно рассматриваться не только как экономический, но и как политический и гуманитарный проект.По его словам, инфраструктура сама по себе не гарантирует устойчивого развития.Он также подчеркнул важность сохранения Афганистана в региональной повестке, необходимость учитывать климатические риски и развивать гуманитарные связи между странами.По мнению представителя ООН, особую роль в укреплении доверия должны играть молодежные обмены, образовательные программы, культурное сотрудничество и совместные исследования.Участники форума отмечали, что дальнейшее развитие транспортных коридоров, энергетических проектов и торговых связей между Центральной и Южной Азией способно стать одним из ключевых факторов устойчивого развития всего региона.

узбекистан

ташкент

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан, ташкент, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, снг, сергей лебедев