https://uz.sputniknews.ru/20260604/ucheniya-nato-v-pribaltike-otkuda-u-xloptsev-britanskaya-grust-58075634.html

Учения НАТО в Прибалтике: откуда у хлопцев британская грусть

Учения НАТО в Прибалтике: откуда у хлопцев британская грусть

Sputnik Узбекистан

Непрерывный сериал натовских учений в Балтийском регионе носит ярко выраженный антироссийский, разрушительный, маниакально-депрессивный характер

2026-06-04T17:00+0500

2026-06-04T17:00+0500

2026-06-04T17:00+0500

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Зимние "игры" Steadfast Dart сменяют весенние Sword 26 и Kevadtorm 2026. Завтра начинаются летние маневры Baltops, а региональной безопасности становится все меньше.Военные учения Baltops 2026 охватывают обширную зону Балтийского моря – от пролива Скагеррак до Рижского залива, включая районы близ Калининградской области. "Танец с саблями и в ластах" у границ России состоится 4 – 19 июня с участием 15 стран НАТО, 20 кораблей и 6000 военнослужащих.Главный "режиссер" – американское командование – на штабном корабле Mount Whitney. Приглашены "солисты" ВМС Франции, которые в 2026 году не впервые замечены в "глухом" балтийском углу НАТО. Немецкий контр-адмирал Германии Штефан Хайш сообщил агентству Reuters, что маневры пошлют России "сигнал единства и силы" альянса.Планом Baltops предусмотрены десантные операции, артиллерийские стрельбы, упражнения ПВО. В различных сценариях задействованы авиация, надводные и подводные дроны. Вероятна отработка элементов морской блокады Калининграда. На фоне балтийских маневров НАТО глава Минобороны РБ Виктор Хренин 3 июня назвал предельно высокой вероятность развязывания военного конфликта в отношении России и Беларуси, и дальнейшей трансформации в глобальный конфликт.Страны альянса в ходе военных учений не впервые отрабатывают изоляцию Калининградской области. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что истинная цель операций НАТО на Балтике – установление контроля над транспортными маршрутами для ограничения грузоперевозок, осуществляемых в интересах России. Парадокс: давно нет СССР, умерли сценаристы первых учений Baltops (образца 1971 года), однако военно-морские силы и сухопутные войска НАТО верны замшелым антироссийским устоям и агрессивным планам.Россия вынуждена усиливать региональную группировку войск в Калининградской области – оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", расширять военную инфраструктуру на острове Гогланд в Балтийском море, принимать иные военно-технические меры (A2/AD) компенсации растущих угроз на Балтике. Включая недавнюю атаку ВСУ на Санкт-Петербург – натовскими ударными беспилотниками – со стороны Финского залива.По ком звонят рынды BaltopsУ России есть объективные основания (данные СВР) считать власти Литвы, Латвии и Эстонии причастными к воздушным атакам украинской прокси-армии. Официально или неофициально открывается воздушное пространство стран Балтии для украинских дронов – вопрос дискуссионный. Однако, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в отставку "улетела на крыльях БПЛА", совершенно точно.Специалисты считают оптимальным для беспилотных ударов ВСУ по Санкт-Петербургу, Ленобласти и северо-западу России маршрут из Черниговской области через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, акваторию Финского залива. Такой маршрут позволяет избежать перехвата средствами ПВО в пяти российских регионах – выйти на цель "из ниоткуда". Стратегическое терпение Москвы велико, и все же имеет пределы. Попытка атаковать 3 июня Петербургский международный экономический форум с западного направления делает страны Балтии (включая Польшу, Финляндию, Швецию) целями ответного удара России. "Балтийские тигры" ходят по самому краю пропасти.Отягчающий фактор – присутствие/действия танков Challenger 2 британской армии в Выруском уезде Эстонии у границы с Псковской областью. Американский журнал MW сегодня сообщил, что британские танки "играют центральную роль в военных учениях НАТО "Весенний шторм". Выруский уезд "находится недалеко от ключевого российского города и крупного военного центра Пскова", считается важнейшим оперативным районом НАТО и "одним из основных очагов боевых действий в случае полномасштабной войны" с РФ. Ситуация взрывоопасна, и аналогична гипотетическому развертыванию танковых батальонов РФ в Ирландии, Мексике."Весенний шторм" в Эстонии устроили 15 стран-союзников, включая Украину (!), с привлечением более 12 000 военнослужащих. Кстати, на Западе не отрицают и не скрывают активного участия британских войск в наземных боевых действиях на Украине. Журнал MW 3 июня уточнил: "Британские спецподразделения на территории Украины оказывают жизненно важную поддержку в организации запусков крылатых ракет Storm Shadow по российским целям".Ранее, в ноябре 2025 года "спецназ Королевской морской пехоты 42-го и 47-го подразделений коммандос был развернут в Эстонии в составе морской оперативной группы специального назначения для… операций по высадке на борт вражеских кораблей, береговой охраны и захвату нефтяных вышек", разумеется, российских. А в феврале 2026 года армия США и армия Британии развернули свои танки M1A2 Abrams и Challenger 2 для участия в маневрах Winter Camp близ эстонского города Тапа, примерно в 100 км от границы Ленинградской области, чтобы напомнить России о роли натовских специалистов "в штурме Курска". Не скрывая: "Западные силы на территории Украины продолжают играть центральную роль в продолжающейся российско-украинской войне".Заместитель генсека альянса Радмила Шекеринская на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе 1 июня обозначила приоритеты предстоящего саммита НАТО в Анкаре: "Речь пойдет о преобразовании денежных средств в боеготовность, значительном наращивании оборонной промышленности и активной поддержке Украины". А что будет после Украины, которая изначально обречена сгореть в прокси-войне Запада с Россией?Литва опасается, что выведенные с ее территории войска США больше не вернутся. Разве исчезнуть в ядерном огне вместе с американцами – приятнее? При всех раскладах, роль стран Балтии в натовском "международном разделении труда" – самоуничтожение по "украинскому сценарию". Несчастных эстонцев, латышей и литовцев "старшие партнеры" буквально пинками подгоняют к краю пропасти. Аналогичный сценарий в дальнейшем ожидает Финляндию, Польшу и других "младоевропейцев" – крупным хищникам-англосаксам очень удобно, выгодно и относительно безопасно воевать с Россией чужими руками подчиненных восточных народов, это же десятки миллионов солдат – хватит надолго. Если сразу не прилетит ядерный "Орешник".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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колумнисты, россия, безопасность, эстония, украина, нато, учения