https://uz.sputniknews.ru/20260604/v-tashkentskom-dome-fotografii-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshaya-fotografiya-58066320.html

В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"

В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"

Sputnik Узбекистан

Экспозиция включала 164 фотоработы 23 авторов— профессиональных фотографов и молодых мастеров объектива из разных регионов республики

2026-06-04T18:58+0500

2026-06-04T18:58+0500

2026-06-04T18:58+0500

фотовыставка

конкурс фотографий

фотограф

узбекистан

фото

фотолента

фотоконкурс

ташкент

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Конкурс "Лучшая фотография" организовала Академия художеств Узбекистана совместно с Ташкентским домом фотографии при поддержке министерства культуры, Союза журналистов, Союза писателей, Агентства кинематографии и Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Проект реализовали в рамках постановления Кабмина, направленного на дальнейшее укрепление и популяризацию духовно-нравственных ценностей и художественное отражение национальных праздников. Он посетовал, что из-за того, что конкурс объявили в очень сжатые сроки, многие фотографы не успели узнать о его проведении. Между тем, уровень информационной поддержки и общественного внимания должен был соответствовать масштабу такого события.В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и молодые мастера объектива из разных регионов страны. На суд жюри представили 164 фотоработы 23 авторов. Экспертная комиссия оценивала их по глубине раскрытия темы, художественному и композиционному решению, а также уровню технического мастерства.Экспозиция продемонстрировала богатство национальных традиций, атмосферу мира и созидания, преемственность поколений и семейные ценности современного Узбекистана. Фотографии стали ярким отражением культурного наследия и праздничных традиций народа.По итогам конкурса первое место занял Махсетбай Хабибуллаев, второе место — Зафар Рузикулов, третье — Владимир Гончаренко.Победителем в номинации "Самый молодой фотограф" стала Мария Малиновская. От имени секции ей вручили заслуженную награду. Руководитель и наставник Малиновской — Хусниддин Ато.Проект стал значимым событием в культурной жизни страны, способствуя развитию отечественного фотоискусства, поддержке талантливых авторов и популяризации национальных ценностей среди молодежи.

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