В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"

Конкурс "Лучшая фотография" организовала Академия художеств Узбекистана совместно с Ташкентским домом фотографии при поддержке министерства культуры, Союза журналистов, Союза писателей, Агентства кинематографии и Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Проект реализовали в рамках постановления Кабмина, направленного на дальнейшее укрепление и популяризацию духовно-нравственных ценностей и художественное отражение национальных праздников. Он посетовал, что из-за того, что конкурс объявили в очень сжатые сроки, многие фотографы не успели узнать о его проведении. Между тем, уровень информационной поддержки и общественного внимания должен был соответствовать масштабу такого события.В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и молодые мастера объектива из разных регионов страны. На суд жюри представили 164 фотоработы 23 авторов. Экспертная комиссия оценивала их по глубине раскрытия темы, художественному и композиционному решению, а также уровню технического мастерства.Экспозиция продемонстрировала богатство национальных традиций, атмосферу мира и созидания, преемственность поколений и семейные ценности современного Узбекистана. Фотографии стали ярким отражением культурного наследия и праздничных традиций народа.По итогам конкурса первое место занял Махсетбай Хабибуллаев, второе место — Зафар Рузикулов, третье — Владимир Гончаренко.Победителем в номинации "Самый молодой фотограф" стала Мария Малиновская. От имени секции ей вручили заслуженную награду. Руководитель и наставник Малиновской — Хусниддин Ато.Проект стал значимым событием в культурной жизни страны, способствуя развитию отечественного фотоискусства, поддержке талантливых авторов и популяризации национальных ценностей среди молодежи.
Экспозиция включала 164 фотоработы 23 авторов — профессиональных фотографов и молодых мастеров объектива из разных регионов республики.
Конкурс "Лучшая фотография" организовала Академия художеств Узбекистана совместно с Ташкентским домом фотографии при поддержке министерства культуры, Союза журналистов, Союза писателей, Агентства кинематографии и Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Проект реализовали в рамках постановления Кабмина, направленного на дальнейшее укрепление и популяризацию духовно-нравственных ценностей и художественное отражение национальных праздников.
"Подобный конкурс должен выполнять не только выставочную функцию, но и служить площадкой для профессионального роста и обмена опытом. Его задача — способствовать развитию национальной фотографии и задавать высокие стандарты качества. Сегодня фотографировать стало значительно проще и доступнее, однако потребность в грамотном творческом подходе и профессиональном мастерстве остается актуальной", — отметил в председатель жюри конкурса фотохудожник Рустам Шарипов в интервью Sputnik Узбекистан.
Он посетовал, что из-за того, что конкурс объявили в очень сжатые сроки, многие фотографы не успели узнать о его проведении. Между тем, уровень информационной поддержки и общественного внимания должен был соответствовать масштабу такого события.
В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и молодые мастера объектива из разных регионов страны. На суд жюри представили 164 фотоработы 23 авторов. Экспертная комиссия оценивала их по глубине раскрытия темы, художественному и композиционному решению, а также уровню технического мастерства.
Экспозиция продемонстрировала богатство национальных традиций, атмосферу мира и созидания, преемственность поколений и семейные ценности современного Узбекистана. Фотографии стали ярким отражением культурного наследия и праздничных традиций народа.
"Если конкурс носит название "Лучшая фотография", важно обеспечить максимально широкий географический охват участников и разнообразие жанров. В связи с этим стоит рассмотреть возможность расширения количества номинаций, чтобы представить больше направлений современной фотографии и привлечь более широкий круг авторов", — считает Рустам Шарипов.
По итогам конкурса первое место занял Махсетбай Хабибуллаев, второе место — Зафар Рузикулов, третье — Владимир Гончаренко.
Победителем в номинации "Самый молодой фотограф" стала Мария Малиновская. От имени секции ей вручили заслуженную награду. Руководитель и наставник Малиновской — Хусниддин Ато.
"Конкурсы и выставки должны приносить пользу как можно большему числу участников культурного процесса. Но самое главное — это зритель. Именно для него создаются выставки, и именно через интерес и внимание широкой аудитории раскрывается подлинная ценность фотографического искусства", — подчеркнул Рустам Шарипов.
Проект стал значимым событием в культурной жизни страны, способствуя развитию отечественного фотоискусства, поддержке талантливых авторов и популяризации национальных ценностей среди молодежи.