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В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"
В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"
Sputnik Узбекистан
Экспозиция включала 164 фотоработы 23 авторов— профессиональных фотографов и молодых мастеров объектива из разных регионов республики
2026-06-04T18:58+0500
2026-06-04T18:58+0500
фотовыставка
конкурс фотографий
фотограф
узбекистан
фото
фотолента
фотоконкурс
ташкент
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Конкурс "Лучшая фотография" организовала Академия художеств Узбекистана совместно с Ташкентским домом фотографии при поддержке министерства культуры, Союза журналистов, Союза писателей, Агентства кинематографии и Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Проект реализовали в рамках постановления Кабмина, направленного на дальнейшее укрепление и популяризацию духовно-нравственных ценностей и художественное отражение национальных праздников. Он посетовал, что из-за того, что конкурс объявили в очень сжатые сроки, многие фотографы не успели узнать о его проведении. Между тем, уровень информационной поддержки и общественного внимания должен был соответствовать масштабу такого события.В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и молодые мастера объектива из разных регионов страны. На суд жюри представили 164 фотоработы 23 авторов. Экспертная комиссия оценивала их по глубине раскрытия темы, художественному и композиционному решению, а также уровню технического мастерства.Экспозиция продемонстрировала богатство национальных традиций, атмосферу мира и созидания, преемственность поколений и семейные ценности современного Узбекистана. Фотографии стали ярким отражением культурного наследия и праздничных традиций народа.По итогам конкурса первое место занял Махсетбай Хабибуллаев, второе место — Зафар Рузикулов, третье — Владимир Гончаренко.Победителем в номинации "Самый молодой фотограф" стала Мария Малиновская. От имени секции ей вручили заслуженную награду. Руководитель и наставник Малиновской — Хусниддин Ато.Проект стал значимым событием в культурной жизни страны, способствуя развитию отечественного фотоискусства, поддержке талантливых авторов и популяризации национальных ценностей среди молодежи.
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фотовыставка, конкурс фотографий, фотограф, узбекистан, фото, фотолента, фотоконкурс, ташкент, фото
фотовыставка, конкурс фотографий, фотограф, узбекистан, фото, фотолента, фотоконкурс, ташкент, фото

В Ташкентском доме фотографии подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая фотография"

18:58 04.06.2026
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Экспозиция включала 164 фотоработы 23 авторов — профессиональных фотографов и молодых мастеров объектива из разных регионов республики.
Конкурс "Лучшая фотография" организовала Академия художеств Узбекистана совместно с Ташкентским домом фотографии при поддержке министерства культуры, Союза журналистов, Союза писателей, Агентства кинематографии и Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Проект реализовали в рамках постановления Кабмина, направленного на дальнейшее укрепление и популяризацию духовно-нравственных ценностей и художественное отражение национальных праздников.

"Подобный конкурс должен выполнять не только выставочную функцию, но и служить площадкой для профессионального роста и обмена опытом. Его задача — способствовать развитию национальной фотографии и задавать высокие стандарты качества. Сегодня фотографировать стало значительно проще и доступнее, однако потребность в грамотном творческом подходе и профессиональном мастерстве остается актуальной", — отметил в председатель жюри конкурса фотохудожник Рустам Шарипов в интервью Sputnik Узбекистан.

Он посетовал, что из-за того, что конкурс объявили в очень сжатые сроки, многие фотографы не успели узнать о его проведении. Между тем, уровень информационной поддержки и общественного внимания должен был соответствовать масштабу такого события.
В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и молодые мастера объектива из разных регионов страны. На суд жюри представили 164 фотоработы 23 авторов. Экспертная комиссия оценивала их по глубине раскрытия темы, художественному и композиционному решению, а также уровню технического мастерства.
Экспозиция продемонстрировала богатство национальных традиций, атмосферу мира и созидания, преемственность поколений и семейные ценности современного Узбекистана. Фотографии стали ярким отражением культурного наследия и праздничных традиций народа.

"Если конкурс носит название "Лучшая фотография", важно обеспечить максимально широкий географический охват участников и разнообразие жанров. В связи с этим стоит рассмотреть возможность расширения количества номинаций, чтобы представить больше направлений современной фотографии и привлечь более широкий круг авторов", — считает Рустам Шарипов.

По итогам конкурса первое место занял Махсетбай Хабибуллаев, второе место — Зафар Рузикулов, третье — Владимир Гончаренко.
Победителем в номинации "Самый молодой фотограф" стала Мария Малиновская. От имени секции ей вручили заслуженную награду. Руководитель и наставник Малиновской — Хусниддин Ато.

"Конкурсы и выставки должны приносить пользу как можно большему числу участников культурного процесса. Но самое главное — это зритель. Именно для него создаются выставки, и именно через интерес и внимание широкой аудитории раскрывается подлинная ценность фотографического искусства", — подчеркнул Рустам Шарипов.

Проект стал значимым событием в культурной жизни страны, способствуя развитию отечественного фотоискусства, поддержке талантливых авторов и популяризации национальных ценностей среди молодежи.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Председатель жюри конкурса фотохудожник Рустам Шарипов

Председатель жюри конкурса фотохудожник Рустам Шарипов - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Председатель жюри конкурса фотохудожник Рустам Шарипов

© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участница конкурса „Лучшая фотография“ Назира Боймуродова

Участница конкурса „Лучшая фотография“ Назира Боймуродова - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участница конкурса „Лучшая фотография“ Назира Боймуродова

© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участница республиканского конкурса „Лучшая фотография“ Илона Покровская

Участница республиканского конкурса „Лучшая фотография“ Илона Покровская - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участница республиканского конкурса „Лучшая фотография“ Илона Покровская

© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша республиканского конкурса „Лучшая фотография“

Афиша республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша республиканского конкурса „Лучшая фотография“

© Sputnik / Бахром Хатамов

Будущий фотограф

Будущий фотограф - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Будущий фотограф

© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром ХатамовИтоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
Итоги республиканского конкурса „Лучшая фотография“
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участники республиканского конкурса „Лучшая фотография“

Участники республиканского конкурса „Лучшая фотография“ - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участники республиканского конкурса „Лучшая фотография“

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