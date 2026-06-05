https://uz.sputniknews.ru/20260605/helirussia-2026-vertolety-izmenyayuschie-mir-i-voynu-58129853.html

HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну

HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну

Sputnik Узбекистан

Авиационная выставка HeliRussia-2026 объективно отражает качественный скачок российских вертолетно-беспилотных технологий – переход от классических платформ к комплексным цифровым экосистемам, автономной логистике и технологиям двойного назначения.

2026-06-05T17:35+0500

2026-06-05T17:35+0500

2026-06-05T17:35+0500

россия

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авиация

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Международная авиационная выставка HeliRussia–2026 в Подмосковье показала, насколько стремительно вторгаются в традиционную винтокрылую индустрию дроны, композиты, операционные системы нового поколения, авиационный ИИ. Этим ускорением авиационная отрасль во многом обязана российской СВО на украинском ТВД, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Авиационная выставка HeliRussia-2026 проходит 4–5 июня в МВЦ "Крокус Экспо" (Красногорск), и объективно отражает качественный скачок российских вертолетно-беспилотных технологий — переход от классических платформ к комплексным цифровым экосистемам, автономной логистике и технологиям двойного назначения. Первыми полностью цифровыми, "безбумажными" изделиями стали истребители Су-35, Су-57 и гражданский лайнер SSJ-100.Цифровое проектирование и новые материалы, волшебство гиперконвергенции и облачных технологий — изменяют привычную картину мира авиации, и ранее безупречную тактику войск на поле боя. Рассмотрим поближе наиболее интересные образцы HeliRussia-2026.Мечта спецназаОдин из центральных экспонатов — легкий многоцелевой вертолет АП-55. Разработан московской фирмой "Авиа-Проект", выпускается "Концерном КЭМЗ". Пятиместная машина с соосной схемой несущих винтов ориентирована на спасательные операции, туристические маршруты и обучение пилотов. Максимальная скорость — до 260 км/час, дальность полета — до 600 км. Проект успешно прошел стендовые испытания, готовится к испытательным полетам, сертификации. И обречен на успех.Многоцелевой АП-55 очертаниями напоминает легкий вертолет американского спецназа MH-6 Little Bird. Однако российская малозаметная "птичка" способна улететь в два раза дальше, и очень пригодилась бы специалистам Вооруженных сил РФ.Аналогичные (боевые) ассоциации вызывает и двухместный автожир Gyro Classic, разработанный для операций патрулирования, поиска, самостоятельного пилотирования, летной подготовки. Замечательная винтокрылая машина производится в России серийно. Имеет широкий диапазон скоростей горизонтального полета – до 190 км/час, практический потолок — 3500 м, продолжительность полета — более 4-х часов. Дальность — до 700 км. Экономичный двигатель работает на бензине Аи-95, расход топлива — 14 л/час, запас топлива — до 100 л. Мечта спецназа!Беспилотное будущееСектор беспилотных авиационных систем стал крупнейшим на выставке HeliRussia–2026, и это закономерно. Беспилотное будущее становится настоящим, необратимо захватывает все сферы применения: пассажирские перевозки, грузовые потоки, обеспечение безопасности и боевых действий войск.Компания "Аэромакс" показала новый беспилотный вертолет В-200, предназначенный для доставки грузов в труднодоступные (горные, северные) районы и выполнения задач "последней мили". Аппарат ориентирован на эксплуатацию вне зоны прямой видимости оператора и способен обеспечить автономную логистику для удаленных объектов. Полезная нагрузка 200 кг. Радиус полета — 350 км. Время полета 4 часа. Надежная машина для широкого спектра задач, включая сферу боевого применения.Фирма ZALA — законодатель беспилотных технологий, один из мировых лидеров в своей области — представила линейку наиболее популярных в России образцов — "T-16" и "T-20", а также платформу "ГЕОКОСМОС" для обеспечения устойчивой связи и навигации в условиях подавления противником традиционных каналов передачи данных. БПЛА с электродвигателем "T-16" имеет бортовой ИИ для поиска и определения объектов, дальность связи свыше 75 км, способен находится в воздухе более 4 часов, на высотах до 5000 м. Старший брат — "T-20" — также наделен могучим ИИ, поддерживает связь на удалении свыше 100 км, способен находиться в воздухе более 7 часов. Акцент — на применение искусственного интеллекта для повышения автономности аппаратов, эффективности решения разведывательных задач. Все упомянутые изделия отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.Среди наиболее заметных разработок — линейка легких маневренных дронов "Пиранья" и сопутствующие решения на базе оптоволоконных линий связи, защищенных от радиоэлектронного воздействия противника. Известно, что БПЛА "Пиранья-10" уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО. И в целом "Пираньи" хорошо показали себя в боевых операциях. На объединенном стенде Ульяновской области представлены также дроны "ЛЮТИК" гексакоптерного типа — для логистического применения, и четыре модели FPV-коптеров "Сигнал" для аэросъемки, поисково-спасательных операций, логистики.Синергетический эффектВ экспозиции HeliRussia-2026 на площадке около 3000 кв. метров представлены десятки ведущих компаний-производителей вертолетной и беспилотной техники, разработчики авиационного оборудования и комплектующих, авиаремонтные предприятия, организации технического обслуживания. Большая часть образцов — российские разработки в области беспилотной авиации. Общее количество посетителей – до 10 тысяч.HeliRussia важна и для международного сообщества — только в первый день выставку посетили иностранные делегации из более чем 25 стран, включая ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан, Индию, Ирак, Гамбию, Таиланд, Анголу, Руанду. Интерес закономерен.Авиационная промышленность — одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики. Объем производства в отрасли, включая пилотируемые военные самолеты и беспилотные летательные аппараты, в апреле 2026-го вырос на 117 процентов по сравнению с предыдущим годом. И в этом тоже ощущается горячее дыхание специальной военной операции на украинском ТВД.HeliRussia стала площадкой, где отрасль показывает готовые изделия, и способность генерировать полный цикл — от разработки/испытаний до цифрового сопровождения/эксплуатации. В бизнесе и войне побеждает тот, кто адекватно реагирует, и движется в верном направлении. Технологическое и боевое превосходство — не столько деньги и ресурсы, сколько способность быстро адаптироваться к переменам и вызовам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

россия, аналитика, колумнисты, выставка, вертолеты, авиация