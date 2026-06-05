https://uz.sputniknews.ru/20260605/mayskaya-inflyatsiya-uzbekistan-infografika-58147291.html

Майская инфляция в Узбекистане — инфографика

Майская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата Узбекистана, инфляция в республике за пятый месяц 2026-го достигла 0,2%.

2026-06-05T22:30+0500

2026-06-05T22:30+0500

2026-06-05T22:46+0500

инфографика

инфляция

цены

узбекистан

статистика

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В мае 2026 года индекс потребительских цен (ИПЦ) за месяц в Узбекистане составил 100,2% (в мае 2025 года — 101,5%). По отношению к декабрю 2025 года показатель достиг 102,7% (в мае 2025 года — 104,4%), а в годовом выражении — 105,5% (в мае 2025 года — 108,7%).По основным группам товаров и услуг ИПЦ показал разнонаправленную динамику при общем замедлении инфляционного давления.Продовольственные товары: ИПЦ составил 100,0% за месяц (май 2025 г. — 99,2%), 103,9% с начала года (102,8%) и 106,7% в годовом выражении (105,3%), что указывает на умеренный рост цен при их общей стабилизации в месячном выражении.Непродовольственные товары: Индекс за месяц составил 100,3% (101,7%), с начала года — 101,5% (102,9%), в годовом выражении — 103,7% (108,2%). Наблюдается заметное замедление роста цен по сравнению с прошлым годом.Услуги: ИПЦ в секторе услуг достиг 100,4% за месяц (105,9%), 102,3% с начала года (109,8%) и 106,1% в годовом выражении (115,9%), что отражает наиболее выраженное снижение инфляционного давления среди всех компонентов.В целом в мае 2026 года инфляция в Узбекистане демонстрировала замедление, особенно в секторе непродовольственных товаров и услуг, при относительной стабильности цен на продукты питания.Наивысшую месячную инфляцию по регионам зафиксировали в Джизакской и Самаркандской областях — 0,3%.По годовой инфляции лидером стала Кашкадарьинская область с показателем 5,8%. За ней следуют город Ташкент, Каракалпакстан, а также Самаркандская и Сырдарьинская области (по 5,7%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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