https://uz.sputniknews.ru/20260605/ot-kiberbezopasnosti-do-5g-peterburg-buduschee-kommunikatsiy-sng-58123548.html

От кибербезопасности до 5G: в Петербурге обсудили будущее коммуникаций в странах СНГ

От кибербезопасности до 5G: в Петербурге обсудили будущее коммуникаций в странах СНГ

Sputnik Узбекистан

Представитель Минцифры РФ Дмитрий Тур обсудил с участниками РСС вопросы кибермошенничества, развитие роуминга в СНГ, внедрение спутниковой связи и перспективы 5G, подчеркнув важность сближения регуляторных подходов и развития телеком-инфраструктуры в регионе.

2026-06-05T15:34+0500

2026-06-05T15:34+0500

2026-06-05T15:43+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Страны СНГ и ЕАЭС приступили к практическому формированию единого телекоммуникационного пространства, направленного на повышение доступности связи и цифровой безопасности пользователей. Ключевым приоритетом стала системная борьба с кибермошенничеством. Об этом сообщил директор департамента по государственному регулированию рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрий Тур корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он рассказал о ходе первого совместного заседания комиссии по телекоммуникациям РСС и Совета операторов, на котором рассмотрены ключевые вопросы отрасли, включая противодействие кибермошенничеству, развитие роуминга, внедрение сетей связи нового поколения, а также перспективы применения искусственного интеллекта и спутниковых технологий.По словам Тура, участники форума изучили практики, применяемые в Международном союзе электросвязи, а также действующие стандарты и подходы к противодействию цифровым угрозам. Российская сторона, отметил он, также поделилась своим опытом. Эта тема, по его словам, будет дополнительно прорабатываться в рамках рабочей группы комиссии РСС.Отдельное внимание уделено развитию телекоммуникационной инфраструктуры, включая магистральные каналы связи между Европой и Азией, а также направления "Север — Юг". В этом контексте были представлены проекты и предложения российских операторов, в том числе компании Ростелеком, которые получили интерес со стороны зарубежных партнёров.Существенная часть дискуссии касалась роуминга в странах СНГ и ЕАЭС. Тур отметил, что обсуждается поэтапное снижение межоператорских тарифов и формирование более справедливых условий для абонентов. В качестве успешного примера он привел опыт Союзного государства России и Беларуси, где снижение дополнительных наценок привело к росту трафика и не ухудшило экономические показатели операторов.Также поднимались вопросы регулирования мобильной связи и мобильного интернета в странах региона, включая регистрацию IMEI-устройств и меры безопасности. По словам Тура, эти темы требуют системного подхода и могут быть закреплены в регуляторике стран СНГ.Отдельным блоком обсуждалось развитие спутниковой связи "прямо на устройство" (D2D). Он отметил, что технология уже частично применяется в ряде стран, включая США и Австралию, но пока ограничена техническими параметрами. В перспективе, по его словам, гибридные модели связи — сочетание наземных и спутниковых сетей — станут более распространёнными.Не обошли стороной и тему внедрения 5G. По словам представителя Минцифры, полноценного развертывания сетей пятого поколения в России пока нет, однако ведется активная подготовка и пилотные проекты. Запуск коммерческих сетей ожидается в ближайшее время, прежде всего в крупных городах. Также обсуждаются перспективы развития 6G.В завершение Тур подчеркнул, что работа на площадке РСС направлена не на создание единых стандартов "с нуля", а на обмен опытом и сближение регуляторных подходов между странами региона. Это, по его словам, должно упростить взаимодействие операторов и повысить удобство для пользователей связи на пространстве СНГ.

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цифровые технологии, технологии, видео, коммуникации, снг, еаэс, пмэф, россия, киберпреступность