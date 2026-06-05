https://uz.sputniknews.ru/20260605/rossiya-vernula-iz-kievskogo-plena-185-boytsov-58127873.html

Россия вернула из киевского плена 185 бойцов

Россия вернула из киевского плена 185 бойцов

Sputnik Узбекистан

Взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных ВСУ.

2026-06-05T16:24+0500

2026-06-05T16:24+0500

2026-06-05T17:00+0500

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минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Сообщается, что посреднические усилия гуманитарного характера в обмене военнопленными с Украиной оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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сво, пленные, россия, украина, минобороны рф, беларусь