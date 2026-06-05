https://uz.sputniknews.ru/20260605/rossiya-vernula-iz-kievskogo-plena-185-boytsov-58127873.html
Россия вернула из киевского плена 185 бойцов
Россия вернула из киевского плена 185 бойцов
Sputnik Узбекистан
Взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных ВСУ.
2026-06-05T16:24+0500
2026-06-05T16:24+0500
2026-06-05T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Сообщается, что посреднические усилия гуманитарного характера в обмене военнопленными с Украиной оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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сво, пленные, россия, украина, минобороны рф, беларусь
сво, пленные, россия, украина, минобороны рф, беларусь
Россия вернула из киевского плена 185 бойцов
16:24 05.06.2026 (обновлено: 17:00 05.06.2026)
Взамен украинской стороне передано такое же количество военнопленных ВСУ.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — добавили в ведомстве.
Сообщается, что посреднические усилия гуманитарного характера в обмене военнопленными с Украиной оказали Объединенные Арабские Эмираты.