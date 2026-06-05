https://uz.sputniknews.ru/20260605/sbornaya-uzbekistana-chm-2026-belye-volki-gotovy-k-pervym-pobedam-58118948.html

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026: "Белые волки" готовы пролить первую кровь

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026: "Белые волки" готовы пролить первую кровь

Sputnik Узбекистан

Выход сборной Узбекистана на Чемпионат Мира намекает на то, что отборочная кампания сложилась у команды лучше некуда. И это действительно так, "Белые волки" провели квалификацию выше всяких похвал.

2026-06-05T13:50+0500

2026-06-05T13:50+0500

2026-06-05T15:39+0500

футбол

колумнисты

сборная узбекистана

чемпионат мира

спорт

аналитика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58119127_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_51e4bd94a8caa240b0dcd7962bc3df4d.jpg

С момента обретения независимости Узбекистан пытался отобраться на чемпионат мира, но каждый раз этот поход оказывался неудачным. Так продолжалось долгие 30 лет, пока, наконец, с восьмой попытки "Белым волкам" не удалось достигнуть заветной цели. Сборная Узбекистана отправляется на ЧМ-2026, чтобы порадовать всю многомиллионную узбекскую нацию, так долго ждавшую своих любимцев на мундиале. Об этом пишет колумнист Sputnik Южная Осетия Олег Джагаев.УзбекистанПрозвище команды — "Белые волки".Рейтинг национальных сборных ФИФА: 50-е место.Участие в ЧМ: 1 раз (2026 г.).Лучший результат на ЧМ: — .Дорога на мундиальВыход сборной Узбекистана на ЧМ намекает на то, что отборочная кампания сложилась у команды лучше некуда. И это действительно так, "Белые волки" провели квалификацию выше всяких похвал.Во втором раунде азиатского отбора узбеки играли в группе с Ираном, Туркменистаном и Гонконгом и в шести матчах не потерпели ни одного поражения, лишь по дополнительным показателям уступив иранцам в борьбе за первое место. Третий этап квалификации сложился для "Белых волков" похожим образом – в группе с ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном, КНДР и все тем же Ираном они по итогам 10 встреч вновь уступили только последнему, заполучив прямую путевку на мундиаль.Соперники на ЧМНа чемпионате мира Узбекистан встретится в группе K с ДР Конго, Колумбией и Португалией.Расписание матчей Узбекистана на групповом этапе:1-й тур, 18 июня, 05.00. Узбекистан – Колумбия (стадион "Ацтека", Мехико);2-й тур, 23 июня, 20.00. Узбекистан – Португалия (стадион "Эн-ар-джи Стэдиум", Хьюстон); 3-й тур, 28 июня, 02.30. Узбекистан – ДР Конго (стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум", Атланта).Ориентировочный стартовый составСхема игры: 4-2-3-1.Вратарь: Уткир Юсупов ("Навбахор", Узбекистан).Защитники (справа налево): Хожиакбар Алижонов ("Пахтакор", Узбекистан), Рустамжон Ашурматов ("Эстегляль Тегеран", Иран), Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити", Англия), Шерзод Насруллаев ("Пахтакор", Узбекистан).Опорные полузащитники: Одилджон Хамробеков ("Трактор", Иран), Отабек Шукуров ("Бани Яс", ОАЭ). Атакующие полузащитник: Остон Урунов ("Персеполис", Иран), Аббосбек Файзуллаев ("Башакшехир", Турция), Джалолиддин Машарипов ("Эстегляль Тегеран", Иран).Нападающие: Эльдор Шомуродов ("Башакшехир", Турция).Ключевые игрокиАбдукодир Хусанов — первопроходец.Никогда футболисты из Узбекистана не выступали в сильнейшей лиге Европы, Английской Премьер-Лиге (АПЛ) — узбекские болельщики могли только мечтать о таком. И, наконец, одному удалось пробиться в эту футбольную элиту — в 2024 году Абдукодир Хусанов перешел не просто в какой-то середняк лиги, а присоединился к ее действующему чемпиону, "Манчестер Сити". И хотя у манкунианцев защитник далеко не всегда выходит в стартовом составе, в сборной Узбекистана он является ключевой фигурой, на которой крепится вся оборона команды. И на предстоящем ЧМ Хусанову придется выдать свой максимум, ведь соперники у "Белых волков" подобрались довольно грозные.Эльдор Шомуродов — голеадор.До Хусанова поля европейских лиг первым попробовал хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за "Ростов" Эльдор Шомуродов, отправившись сначала в "Дженоа", а затем заскочив в "Рому" и еще парочку итальянских клубов. Поиграв шесть сезонов с периодической успешностью в серии A, нападающий прошлым летом оказался в "Башакшехире" и здесь уже вышел на свою полную мощность, с 22 голами став лучшим бомбардиром чемпионата Турции. В отборе на ЧМ форвард собственноручно организовал девять голов в ворота соперников (5+4 по системе "гол+пас"), но теперь ему предстоит повторить это на мундиале — без голевых действий Шомуродова узбекам придется крайне несладко.Аббосбек Файзуллаев — возможно, новая узбекская звезда.Файзуллаева можно назвать главным узбекским талантом прямо сейчас. Левый вингер проявил себя в составе "ЦСКА", выступая за московский клуб в течение двух сезонов. Сейчас Файзуллаев, как и упомянутый выше Шомуродов, выступает за турецкий "Башакшехир", и этот факт играет на руку сборной Узбекистана — их связка стабильно создает угрозу для ворот противников. Если на предстоящем ЧМ 22-летний Файзуллаев покажет все свои лучшие качества, а именно, скорость и дриблинг, вполне возможно, он последует примеру Хусанову и Шомуродова и перейдет в какую-то из топ-5 лиг Европы.Главный тренерВозглавляет сборную Узбекистана легендарный в прошлом итальянский защитник, обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро. Как это ни странно, он пришел на пост главного тренера "Белых волков" уже после того, как они попали на ЧМ — в октябре 2025 года.Узбеков на мундиаль вывела местная легенда, 11-кратный чемпион страны Тимур Кападзе, но Федерация футбола Узбекистана решила, что ему рано пока руководить командой на столь серьезном турнире, как чемпионат мира. Поэтому Кападзе понизили до роли ассистента, а на место главного тренера назначили Каннаваро, доверившись, что его победный опыт на мундиале поможет "Белым волкам" успешно выступить.Это решение, конечно, вызвало довольно много споров, ведь Каннаваро не то, чтобы зарекомендовал себя таким же отличным тренером, каким он был игроком. За время своей тренерской карьеры итальянец успел поработать в таких клубах, как китайские "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь", итальянские "Беневенто" и "Удинезе", а также хорватское "Динамо Загреб", нигде не задерживаясь больше, чем на два года. Единственным достижением Каннаваро в качестве тренера пока остается победа на чемпионате Китая в 2019 году.Самый яркий момент Узбекистана на чемпионатах мира У Узбекистана еще все впереди.Прогноз SputnikДля Узбекистана само по себе участие на чемпионате мира — уже успех, однако это вовсе не означает, что "Белые волки" поедут в Северную Америку просто отбыть номер и вернуться обратно домой. Конечно, узбеки постараются сделать все, чтобы их сказка продолжалась как можно дольше, хоть это и будет непросто.С Португалией и Колумбией нынешней сборной Узбекистана тягаться практически нереально, так что главным для нее будет матч против ДР Конго. И здесь силы будут примерно равны — у обеих команд нет опыта выступления на ЧМ от слова совсем. Поэтому у "Белых волков" на руках все карты — им нужно побеждать конголезцев и рассчитывать, что они смогут войти в число восьми лучших команд с третьих мест, попадающих в плей-офф.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол, колумнисты, сборная узбекистана, чемпионат мира, спорт, аналитика