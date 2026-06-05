https://uz.sputniknews.ru/20260605/svyaz-bez-granits-eaes-otmena-rouminga-58139706.html

Связь без границ: в ЕАЭС планируют поэтапную отмену роуминга

Связь без границ: в ЕАЭС планируют поэтапную отмену роуминга

Sputnik Узбекистан

Связь без границ: в ЕАЭС планируют поэтапную отмену роуминга

2026-06-05T19:34+0500

2026-06-05T19:34+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза продолжается работа над поэтапной отменой роуминга. Об этом рассказал член коллегии, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Как отметил представитель ЕЭК, основная задача — обеспечить гражданам Союза возможность пользоваться мобильной связью на территории всех стран ЕАЭС так же комфортно, как и дома. Речь идет не только о голосовой связи, но и о передаче данных, стоимость которой сегодня остается особенно высокой.Проблема роуминга по-прежнему вызывает недовольство пользователей: при пересечении границ внутри Союза тарифы на связь значительно увеличиваются, а использование мобильного интернета нередко приводит к неожиданно высоким счетам. В этой связи государства ЕАЭС ставят цель максимально приблизить роуминговые тарифы к внутренним.Работа в этом направлении ведется с 2019 года. ЕЭК выступает площадкой для согласования позиций между операторами связи и национальными регуляторами. Уже разработаны принципы формирования так называемых "справедливых тарифов", однако по ряду ключевых вопросов, в частности стоимости интерконнекта (взаимодействия сетей операторов), пока сохраняются разногласия.В то же время есть и положительные примеры. Так, между Беларусью и Россией удалось существенно снизить стоимость интерконнекта — до одного цента за минуту. Это позволило более чем в десять раз сократить тарифы на роуминг и приблизить их к домашним. При этом, несмотря на снижение цен, операторы связи увеличили свою прибыль за счёт роста объёмов использования услуг — примерно на 17%.По словам экспертов, снижение тарифов стимулирует пользователей чаще пользоваться связью в поездках, вместо того чтобы приобретать SIM-карты местных операторов.Конечной целью является полная отмена роуминга внутри ЕАЭС. Однако переход к этой модели будет происходить поэтапно: сначала необходимо окончательно согласовать правила расчета тарифов, затем определить их рекомендуемый уровень.Уже сейчас отдельные страны демонстрируют прогресс: заметно снижены тарифы между Казахстаном и Россией, а также фактически решен вопрос роуминга между Беларусью и Россией. Ожидается, что к этому процессу активнее подключатся Армения и Кыргызстан.По словам Ермоловича, окончательный срок, к которому планируется реализовать задачу по созданию единого тарифного пространства, установлен на 1 января 2028 года. Представители отрасли отмечают, что процесс уже запущен, однако требуют ускорения темпов согласования решений.

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