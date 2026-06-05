https://uz.sputniknews.ru/20260605/telekom-buduschego-iskusstvennyy-intellekt-6g-perestraivayut-rabotu-setey-58127415.html
Телеком будущего: искусственный интеллект и 6G перестраивают работу сетей
Телеком будущего: искусственный интеллект и 6G перестраивают работу сетей
Sputnik Узбекистан
Телекоммуникационная отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и... 05.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-05T17:10+0500
2026-06-05T17:10+0500
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кибербезопасность
связь
мошенничество
телекоммуникации
пмэф
искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Телекоммуникационная отрасль вступает в новый этап развития, где ключевую роль начинают играть искусственный интеллект и новые поколения мобильной связи. Речь идет не просто об улучшении качества интернета, а о полном переосмыслении принципов работы сетей, их безопасности и экономической модели.Об этом рассказал системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что сегодня в центре внимания оказались ключевые технологические тренды, определяющие развитие телекоммуникаций: искусственный интеллект, кибербезопасность, роуминг и борьба с мошенничеством в сетях связи. Несмотря на обилие технических терминов, главный фокус остается неизменным — обеспечение надежной связи и доступа к мобильному интернету для пользователей.По его словам, отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и повышать кибербезопасность. Такой подход уже снижает уровень телефонного мошенничества. Отдельный фокус — развитие 5G и будущего 6G. 5G снижает стоимость передачи данных и повышает эффективность сетей, а 6G будет изначально интегрирован с ИИ (AI-native), что позволит автоматически оптимизировать работу инфраструктуры, снижать энергопотребление и упрощать развертывание сетей. Первые коммерческие решения 6G ожидаются к концу десятилетия.Также отрасль меняет бизнес-модель: от передачи данных (bitpipe) к передаче и обработке AI-трафика (token pipe), объемы которого будут быстро расти. Спутниковая связь рассматривается как дополнение к наземным сетям — прежде всего для удаленных регионов и чрезвычайных ситуаций, но пока уступает им по масштабируемости и экономике.В целом телеком развивается в сторону гибридной, ИИ-ориентированной экосистемы с новой цифровой архитектурой.
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видео, кибербезопасность, связь, мошенничество, телекоммуникации, пмэф, искусственный интеллект
видео, кибербезопасность, связь, мошенничество, телекоммуникации, пмэф, искусственный интеллект
Телеком будущего: искусственный интеллект и 6G перестраивают работу сетей
17:10 05.06.2026 (обновлено: 17:16 05.06.2026)
Телекоммуникационная отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и повышать кибербезопасность.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Телекоммуникационная отрасль вступает в новый этап развития, где ключевую роль начинают играть искусственный интеллект и новые поколения мобильной связи. Речь идет не просто об улучшении качества интернета, а о полном переосмыслении принципов работы сетей, их безопасности и экономической модели.
Об этом рассказал системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев корреспонденту Sputnik Узбекистан
в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что сегодня в центре внимания оказались ключевые технологические тренды, определяющие развитие телекоммуникаций: искусственный интеллект, кибербезопасность, роуминг и борьба с мошенничеством в сетях связи. Несмотря на обилие технических терминов, главный фокус остается неизменным — обеспечение надежной связи и доступа к мобильному интернету для пользователей.
По его словам, отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и повышать кибербезопасность.
Такой подход уже снижает уровень телефонного мошенничества. Отдельный фокус — развитие 5G и будущего 6G. 5G снижает стоимость передачи данных и повышает эффективность сетей, а 6G будет изначально интегрирован с ИИ (AI-native), что позволит автоматически оптимизировать работу инфраструктуры, снижать энергопотребление и упрощать развертывание сетей. Первые коммерческие решения 6G ожидаются к концу десятилетия.
Также отрасль меняет бизнес-модель: от передачи данных (bitpipe) к передаче и обработке AI-трафика (token pipe), объемы которого будут быстро расти. Спутниковая связь рассматривается как дополнение к наземным сетям — прежде всего для удаленных регионов и чрезвычайных ситуаций, но пока уступает им по масштабируемости и экономике.
В целом телеком развивается в сторону гибридной, ИИ-ориентированной экосистемы с новой цифровой архитектурой.