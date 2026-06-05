https://uz.sputniknews.ru/20260605/telekom-buduschego-iskusstvennyy-intellekt-6g-perestraivayut-rabotu-setey-58127415.html

Телеком будущего: искусственный интеллект и 6G перестраивают работу сетей

Телеком будущего: искусственный интеллект и 6G перестраивают работу сетей

Sputnik Узбекистан

Телекоммуникационная отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и... 05.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-05T17:10+0500

2026-06-05T17:10+0500

2026-06-05T17:16+0500

кибербезопасность

связь

мошенничество

телекоммуникации

пмэф

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Телекоммуникационная отрасль вступает в новый этап развития, где ключевую роль начинают играть искусственный интеллект и новые поколения мобильной связи. Речь идет не просто об улучшении качества интернета, а о полном переосмыслении принципов работы сетей, их безопасности и экономической модели.Об этом рассказал системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что сегодня в центре внимания оказались ключевые технологические тренды, определяющие развитие телекоммуникаций: искусственный интеллект, кибербезопасность, роуминг и борьба с мошенничеством в сетях связи. Несмотря на обилие технических терминов, главный фокус остается неизменным — обеспечение надежной связи и доступа к мобильному интернету для пользователей.По его словам, отрасль переходит к платформенным решениям на базе ИИ, которые позволяют анализировать большие данные, выявлять мошеннические звонки и повышать кибербезопасность. Такой подход уже снижает уровень телефонного мошенничества. Отдельный фокус — развитие 5G и будущего 6G. 5G снижает стоимость передачи данных и повышает эффективность сетей, а 6G будет изначально интегрирован с ИИ (AI-native), что позволит автоматически оптимизировать работу инфраструктуры, снижать энергопотребление и упрощать развертывание сетей. Первые коммерческие решения 6G ожидаются к концу десятилетия.Также отрасль меняет бизнес-модель: от передачи данных (bitpipe) к передаче и обработке AI-трафика (token pipe), объемы которого будут быстро расти. Спутниковая связь рассматривается как дополнение к наземным сетям — прежде всего для удаленных регионов и чрезвычайных ситуаций, но пока уступает им по масштабируемости и экономике.В целом телеком развивается в сторону гибридной, ИИ-ориентированной экосистемы с новой цифровой архитектурой.

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видео, кибербезопасность, связь, мошенничество, телекоммуникации, пмэф, искусственный интеллект