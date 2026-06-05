Узбекистан и ПРООН запускают проект по безопасному обращению с химическими отходами
14:38 05.06.2026 (обновлено: 15:17 05.06.2026)
© Комитет по экологии и изменению климата В Узбекистане запущен проект по рациональному управлению химическими веществами и отходами.
© Комитет по экологии и изменению климата
Подписаться
В Узбекистане запускается новый проект, направленный на совершенствование системы управления химическими веществами и отходами, а также выполнение обязательств страны в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В рамках Восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда (ГЭФ), проходящей в Самарканде, Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан совместно с Программой развития ООН (ПРООН) подписали Заявление о намерениях и объявили о запуске нового проекта ГЭФ "Поддержка реализации Стокгольмской конвенции через рациональное управление химическими веществами и отходами в Узбекистане". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инициатива направлена на развитие системы экологически безопасного обращения с химическими веществами и отходами, а также на выполнение международных обязательств Узбекистана в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.
© Комитет по экологии и изменению климата В Узбекистане запущен проект по рациональному управлению химическими веществами и отходами.
В Узбекистане запущен проект по рациональному управлению химическими веществами и отходами.
© Комитет по экологии и изменению климата
Отмечено, что стойкие органические загрязнители остаются одной из наиболее серьезных угроз для окружающей среды и здоровья населения. Эти вещества способны накапливаться в экосистемах, оказывать негативное воздействие на биоразнообразие и создавать долгосрочные риски для устойчивого развития.
"В рамках проекта предусматривается укрепление систем мониторинга и лабораторного потенциала, совершенствование механизмов управления опасными химическими веществами и отходами, поддержка выявления и управления загрязнёнными территориями, а также развитие технической экспертизы и межведомственного взаимодействия", — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что эффективное решение проблемы стойких органических загрязнителей требует не только совершенствования нормативно-правовой базы, но и внедрения современных систем контроля, развития научно-технического потенциала, обеспечения институциональной устойчивости и координации действий на национальном и региональном уровнях.
"Подписание Заявления о намерениях стало подтверждением общей приверженности ПРООН и Правительства Узбекистана совместной работе по обеспечению экологической безопасности, защите здоровья населения и продвижению устойчивого управления химическими веществами и отходами", — говорится в сообщении.
Ожидается, что реализация проекта откроет дополнительные возможности для обмена знаниями, расширения технического сотрудничества и укрепления регионального взаимодействия стран Центральной Азии в сфере экологически безопасного обращения с химическими веществами.