https://uz.sputniknews.ru/20260605/uzbekistan-proon-proekt-bezopasnoe-obraschenie-ximicheskie-otxody-58119179.html

Узбекистан и ПРООН запускают проект по безопасному обращению с химическими отходами

Узбекистан и ПРООН запускают проект по безопасному обращению с химическими отходами

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане запускается новый проект, направленный на совершенствование системы управления химическими веществами и отходами, а также выполнение обязательств страны в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

2026-06-05T14:38+0500

2026-06-05T14:38+0500

2026-06-05T15:17+0500

проект

утилизация отходов

экология

национальный комитет по экологии и изменению климата руз.

безопасность

оон

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В рамках Восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда (ГЭФ), проходящей в Самарканде, Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан совместно с Программой развития ООН (ПРООН) подписали Заявление о намерениях и объявили о запуске нового проекта ГЭФ "Поддержка реализации Стокгольмской конвенции через рациональное управление химическими веществами и отходами в Узбекистане". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Инициатива направлена на развитие системы экологически безопасного обращения с химическими веществами и отходами, а также на выполнение международных обязательств Узбекистана в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.Отмечено, что стойкие органические загрязнители остаются одной из наиболее серьезных угроз для окружающей среды и здоровья населения. Эти вещества способны накапливаться в экосистемах, оказывать негативное воздействие на биоразнообразие и создавать долгосрочные риски для устойчивого развития.Подчеркивается, что эффективное решение проблемы стойких органических загрязнителей требует не только совершенствования нормативно-правовой базы, но и внедрения современных систем контроля, развития научно-технического потенциала, обеспечения институциональной устойчивости и координации действий на национальном и региональном уровнях. Ожидается, что реализация проекта откроет дополнительные возможности для обмена знаниями, расширения технического сотрудничества и укрепления регионального взаимодействия стран Центральной Азии в сфере экологически безопасного обращения с химическими веществами.

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Sputnik Узбекистан

проект, утилизация отходов, экология, национальный комитет по экологии и изменению климата руз., безопасность, оон