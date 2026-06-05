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Владимир Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине
Владимир Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине
Sputnik Узбекистан
Президент России на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, в ходе которой обсудил ситуацию вокруг конфликта на Украине, ход спецоперации и важнейшие темы международной повестки.
2026-06-05T12:58+0500
2026-06-05T12:58+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ходе беседы он затронул ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также рассказал о ходе и результатах специальной военной операции.Говоря о конфликте между Украиной и Россией, президент заявил, что он быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.Он заметил вместе с тем, что на уступки должен пойти и в Киев, после чего конфликт быстро закончится.Также президент России назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.Как ранее сообщили в Минобороны РФ, армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.Он подчеркнул, что ни одного боевого применения комплекса по Украине не было.Говоря о специальной военной операции, глава РФ отметил, что Вооруженные силы РФ наступают в зоне специальной военной операции (СВО) ежедневно."Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно", – подчеркнул глава РФ.️Что еще сказал Владимир Путин о спецоперации. ГлавноеПо мнению российского лидера, контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.Также глава РФ считает, что Киев не готов к мирным договоренностям.Главные заявления Путина – о конфликте на Украине и не только Кроме того, президент России назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ длилась около двух часов.
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в мире, владимир путин, интервью, пмэф, россия, украина, сво
в мире, владимир путин, интервью, пмэф, россия, украина, сво
Владимир Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине
12:58 05.06.2026 (обновлено: 14:59 05.06.2026)
Президент России на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, в ходе которой обсудил ситуацию вокруг конфликта на Украине, ход спецоперации и важнейшие темы международной повестки.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ходе беседы он затронул ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также рассказал о ходе и результатах специальной военной операции.
Говоря о конфликте между Украиной и Россией, президент заявил, что он быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
"Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", — сказал Путин в ходе встречи.
Он заметил вместе с тем, что на уступки должен пойти и в Киев, после чего конфликт быстро закончится.
Также президент России назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
"Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что ни одного боевого применения комплекса по Украине не было.
"Мы подобные системы испытывали на полигонах — "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", — сказал он.
Говоря о специальной военной операции, глава РФ отметил, что Вооруженные силы РФ наступают в зоне специальной военной операции (СВО) ежедневно.
"В настоящий момент Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15%. И 80% территории Запорожской области (контролируется российской армией — ред.). И этот процесс продолжается в ежедневном режиме", — сказал Путин.
"Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно", – подчеркнул глава РФ.
️Что еще сказал Владимир Путин о спецоперации. Главное
️Россия поставила под контроль примерно 2,4 тысячи квадратных километров за последнее время.
Проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий.
С начала года количество дезертиров из ВСУ составляет примерно 60 тысяч человек.
️У Украины нет ПВО, отдельные элементы есть, но системы ПВО нет.
По мнению российского лидера, контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.
"Контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" — не противоречит друг другу", — ответил Путин на вопрос журналиста из Associated Press.
Также глава РФ считает, что Киев не готов к мирным договоренностям.
"Но, судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям — ред.) не готовы", — сказал Путин.
Главные заявления Путина – о конфликте на Украине и не только
ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромисс.
Россия не возражает против членства Украины в ЕС, но союз не должен превращаться в военный блок.
Москва найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор с Россией, было бы желание у Киева.
Назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Зеленским Украины.
Россия может подписывать документы с украинской стороны только с теми, кто легитимен.
Численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери составляют около 40 тысяч человек.
Заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030-м, но говорить об этом сейчас совсем рано.
Российская экономика на правильном пути, чувствует себя уверенно.
Россия просит Армению как можно быстрее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС.
Кроме того, президент России назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.
"Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред — это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Но как первый шаг — расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве", — сказал Путин.
Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ длилась около двух часов.