https://uz.sputniknews.ru/20260605/vladimir-putin-nazval-uslovie-bystrogo-razresheniya-konflikta-na-ukraine-58115565.html

Владимир Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине

Владимир Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине

Sputnik Узбекистан

Президент России на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, в ходе которой обсудил ситуацию вокруг конфликта на Украине, ход спецоперации и важнейшие темы международной повестки.

2026-06-05T12:58+0500

2026-06-05T12:58+0500

2026-06-05T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ходе беседы он затронул ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также рассказал о ходе и результатах специальной военной операции.Говоря о конфликте между Украиной и Россией, президент заявил, что он быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.Он заметил вместе с тем, что на уступки должен пойти и в Киев, после чего конфликт быстро закончится.Также президент России назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.Как ранее сообщили в Минобороны РФ, армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.Он подчеркнул, что ни одного боевого применения комплекса по Украине не было.Говоря о специальной военной операции, глава РФ отметил, что Вооруженные силы РФ наступают в зоне специальной военной операции (СВО) ежедневно."Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно", – подчеркнул глава РФ.️Что еще сказал Владимир Путин о спецоперации. ГлавноеПо мнению российского лидера, контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.Также глава РФ считает, что Киев не готов к мирным договоренностям.Главные заявления Путина – о конфликте на Украине и не только Кроме того, президент России назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ длилась около двух часов.

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