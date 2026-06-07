https://uz.sputniknews.ru/20260607/glavy-mid-uzbekistana-i-kipra-proveli-peregovory-v-tashkente-58178368.html

Главы МИД Узбекистана и Кипра провели переговоры в Ташкенте

Главы МИД Узбекистана и Кипра провели переговоры в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, расширению контактов между деловыми кругами, а также возможностям реализации совместных инициатив

2026-06-07T16:05+0500

2026-06-07T16:05+0500

2026-06-07T16:05+0500

политика

мид

мид узбекистана

кипр

бахтиер саидов

сотрудничество

переговоры

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кипра Бахтиёр Саидов и Константинос Комбос провели переговоры в Ташкенте. Об этом министр иностранных дел РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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политика, мид, мид узбекистана, кипр, бахтиер саидов, сотрудничество, переговоры, ташкент