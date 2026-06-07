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Главы МИД Узбекистана и Кипра провели переговоры в Ташкенте
Главы МИД Узбекистана и Кипра провели переговоры в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, расширению контактов между деловыми кругами, а также возможностям реализации совместных инициатив
2026-06-07T16:05+0500
2026-06-07T16:05+0500
2026-06-07T16:05+0500
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переговоры
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кипра Бахтиёр Саидов и Константинос Комбос провели переговоры в Ташкенте. Об этом министр иностранных дел РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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политика, мид, мид узбекистана, кипр, бахтиер саидов, сотрудничество, переговоры, ташкент
политика, мид, мид узбекистана, кипр, бахтиер саидов, сотрудничество, переговоры, ташкент
Главы МИД Узбекистана и Кипра провели переговоры в Ташкенте
Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, расширению контактов между деловыми кругами, а также возможностям реализации совместных инициатив.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Главы МИД Узбекистана и Кипра Бахтиёр Саидов и Константинос Комбос провели переговоры в Ташкенте. Об этом министр иностранных дел РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
"Рады встрече в Ташкенте с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. В ходе переговоров обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-кипрских отношений. Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, расширению контактов между деловыми кругами, а также возможностям реализации совместных инициатив”, — говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.