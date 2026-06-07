https://uz.sputniknews.ru/20260607/kakie-deti-xuje-spravlyayutsya-s-matematikoy-58173399.html

Каким детям хуже дается математика — ответ врача

Каким детям хуже дается математика — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья

2026-06-07T22:01+0500

2026-06-07T22:01+0500

2026-06-07T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

дети

ожирение

правильное питание

математика

школа

здоровье

пмэф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/06/49206923_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_c9ff764b1516b55d5fa51ea149a23511.jpg

Детям с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже дается математика в школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.Она добавила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери. Большую роль в этом играют ее пищевые привычки. Еще один значимый фактор в формировании здоровья — полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, дети, ожирение, правильное питание, математика, школа, здоровье, пмэф