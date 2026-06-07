https://uz.sputniknews.ru/20260607/kakie-deti-xuje-spravlyayutsya-s-matematikoy-58173399.html
Каким детям хуже дается математика — ответ врача
Каким детям хуже дается математика — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья
2026-06-07T22:01+0500
2026-06-07T22:01+0500
2026-06-07T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
ожирение
правильное питание
математика
школа
здоровье
пмэф
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Детям с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже дается математика в школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.Она добавила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери. Большую роль в этом играют ее пищевые привычки. Еще один значимый фактор в формировании здоровья — полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами.
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мнение эксперта, дети, ожирение, правильное питание, математика, школа, здоровье, пмэф
мнение эксперта, дети, ожирение, правильное питание, математика, школа, здоровье, пмэф
Каким детям хуже дается математика — ответ врача
Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья.
Детям с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже дается математика в школе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на президента Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.
"Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья. Например, избыточная масса тела и ожирение у детей - это худшие оценки по математике. А сниженные показатели железа имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями ребенка", — рассказала специалист на Петербургском международном экономическом форуме.
Она добавила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери. Большую роль в этом играют ее пищевые привычки. Еще один значимый фактор в формировании здоровья — полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами.