https://uz.sputniknews.ru/20260607/na-butb-zaklyuchili-pervuyu-sdelku-po-zakupke-kaltsinirovannoy-sody-v-uzbekistane-58173761.html
На БУТБ заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане
На БУТБ заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Объем пилотной транзакции составил 3,5 тыс. тонн на сумму $1,3 млн. Цель — налаживание стабильного канала поставок данного сырья и сокращение затрат на его закупку
2026-06-07T10:30+0500
2026-06-07T10:30+0500
2026-06-07T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На Белорусской универсальной товарной бирже заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане, сообщает БелТА.Продавцом выступил крупный узбекский производитель кальцинированной соды и технической соли, а покупателем — ОАО "Гомельстекло".По словам гендиректора белорусского предприятия Вячеслава Головацкого, биржевые торги являются важным инструментом оптимизации закупок сырья, который не только способствует снижению издержек, но и упрощает поиск поставщиков.По состоянию на 4 июня 2026-го на БУТБ были аккредитованы 278 резидентов Узбекистана. За пять месяцев текущего года общая сумма сделок узбекских участников торгов достигла $54 млн — на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля белорусского экспорта в биржевом товарообороте составила 99%. В Узбекистан в основном поставляли пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло и говядину, а в Беларусь из Узбекистана — хлопчатобумажную пряжу и полиэфирные нити.
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беларусь, биржа, узбекистан, закупка
беларусь, биржа, узбекистан, закупка
На БУТБ заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане
Объем пилотной транзакции составил 3,5 тыс. тонн на сумму $1,3 млн. Цель — налаживание стабильного канала поставок данного сырья и сокращение затрат на его закупку.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
На Белорусской универсальной товарной бирже заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане, сообщает
БелТА.
Продавцом выступил крупный узбекский производитель кальцинированной соды и технической соли, а покупателем — ОАО "Гомельстекло".
“Объем пилотной транзакции составил 3,5 тыс. тонн на сумму $1,3 млн. Биржевые торги кальцинированной содой были организованы по запросу и в тесном сотрудничестве с ОАО "Гомельстекло" с целью налаживания стабильного канала поставок данного сырья и сокращения затрат на его закупку”, — говорится в сообщении.
По словам гендиректора белорусского предприятия Вячеслава Головацкого, биржевые торги являются важным инструментом оптимизации закупок сырья, который не только способствует снижению издержек, но и упрощает поиск поставщиков.
“Через биржевую площадку мы рассчитываем получить непосредственный доступ к зарубежным производителям кальцинированной соды и обеспечить ее ритмичные поставки по конкурентным рыночным ценам. Сделку по покупке соды в Узбекистане можно считать первым успешным шагом в этом направлении, а полученный при содействии биржи экономический эффект мы будем стараться масштабировать", — отметил он.
По состоянию на 4 июня 2026-го на БУТБ были аккредитованы 278 резидентов Узбекистана. За пять месяцев текущего года общая сумма сделок узбекских участников торгов достигла $54 млн — на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля белорусского экспорта в биржевом товарообороте составила 99%. В Узбекистан в основном поставляли пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло и говядину, а в Беларусь из Узбекистана — хлопчатобумажную пряжу и полиэфирные нити.