https://uz.sputniknews.ru/20260607/na-butb-zaklyuchili-pervuyu-sdelku-po-zakupke-kaltsinirovannoy-sody-v-uzbekistane-58173761.html

На БУТБ заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане

На БУТБ заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Объем пилотной транзакции составил 3,5 тыс. тонн на сумму $1,3 млн. Цель — налаживание стабильного канала поставок данного сырья и сокращение затрат на его закупку

2026-06-07T10:30+0500

2026-06-07T10:30+0500

2026-06-07T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На Белорусской универсальной товарной бирже заключили первую сделку по закупке кальцинированной соды в Узбекистане, сообщает БелТА.Продавцом выступил крупный узбекский производитель кальцинированной соды и технической соли, а покупателем — ОАО "Гомельстекло".По словам гендиректора белорусского предприятия Вячеслава Головацкого, биржевые торги являются важным инструментом оптимизации закупок сырья, который не только способствует снижению издержек, но и упрощает поиск поставщиков.По состоянию на 4 июня 2026-го на БУТБ были аккредитованы 278 резидентов Узбекистана. За пять месяцев текущего года общая сумма сделок узбекских участников торгов достигла $54 млн — на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля белорусского экспорта в биржевом товарообороте составила 99%. В Узбекистан в основном поставляли пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло и говядину, а в Беларусь из Узбекистана — хлопчатобумажную пряжу и полиэфирные нити.

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