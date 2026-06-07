https://uz.sputniknews.ru/20260607/parlamentskie-vybory-v-armenii-58176264.html

Парламентские выборы в Армении — что известно к этому часу

Парламентские выборы в Армении — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Всего в Национальное Собрание страны планируют избрать минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении.

2026-06-07T11:40+0500

2026-06-07T11:40+0500

2026-06-07T11:40+0500

армения

в мире

парламент

выборы

политика

общество

никол пашинян

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Голосование на выборах в парламент проходит в Армении, сообщает Sputnik Армения.Голосование стартовало в 8.00 по местному времени. Открыли 2005 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.В выборах участвуют 18 политических сил — 2 блока и 16 партий.Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет, "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".На парламентских выборах в Армении работает миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.Премьер-министр, лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян уже проголосовал. В отличие от предыдущего голосования, он пришел в этот раз один, без семьи.Всего в Национальное Собрание планируют избрать минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.Внеочередные выборы в парламент Армении прошли в 2021 году. Тогда в них участвовали 1 281 997 граждан из 2 595 512 имеющих право голоса.

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