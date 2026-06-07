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Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины — Песков
Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины — Песков
Sputnik Узбекистан
При этом, по словам официального представителя Кремля, Москва видит, что президент США Дональд Трамп искренне хотел бы завершения конфликта, и ценит его политическую волю
2026-06-07T17:06+0500
2026-06-07T17:06+0500
2026-06-07T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Москва принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, так как Вашингтон поддерживает Киев.При этом Россия видит искренность президента США Дональда Трампа в желании завершить конфликт, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.Другие заявления официального представителя Кремля:
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сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины — Песков
17:06 07.06.2026 (обновлено: 17:26 07.06.2026)
При этом, по словам официального представителя Кремля, Москва видит, что президент США Дональд Трамп искренне хотел бы завершения конфликта, и ценит его политическую волю.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Москва принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, так как Вашингтон поддерживает Киев.
"Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции", — сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
При этом Россия видит искренность президента США Дональда Трампа в желании завершить конфликт, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.
Другие заявления официального представителя Кремля:
Владимир Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту РФ Владимиру Путину, а не использовать мегафон;
Владимир Зеленский хотел бы походить на Рэмбо, но у него это не получается;
открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке.