https://uz.sputniknews.ru/20260607/rossiya-prinyala-vo-vnimanie-zayavleniya-chto-ssha-na-storone-ukrainy--peskov-58181456.html

Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины — Песков

Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины — Песков

Sputnik Узбекистан

При этом, по словам официального представителя Кремля, Москва видит, что президент США Дональд Трамп искренне хотел бы завершения конфликта, и ценит его политическую волю

2026-06-07T17:06+0500

2026-06-07T17:06+0500

2026-06-07T17:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Москва принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, так как Вашингтон поддерживает Киев.При этом Россия видит искренность президента США Дональда Трампа в желании завершить конфликт, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.Другие заявления официального представителя Кремля:

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сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире