https://uz.sputniknews.ru/20260607/taekvondo-wt-uzbekistantsy-zavoevali-dve-medali-na-gran-pri-v-rime-58172479.html

Таэквондо WT: узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при в Риме

Таэквондо WT: узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при в Риме

Sputnik Узбекистан

Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации

2026-06-07T09:27+0500

2026-06-07T09:27+0500

2026-06-07T09:27+0500

спорт

таэквондо

гран-при

турнир

италия

рим

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при по таэквондо WT в Риме, сообщает НОК.В очередной соревновательный день копилка сборной республики пополнилась двумя бронзовыми наградами.Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации.Напомним, что на соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в мировой рейтинг 32-х сильнейших.

италия

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спорт, таэквондо, гран-при, турнир, италия, рим