https://uz.sputniknews.ru/20260607/taekvondo-wt-uzbekistantsy-zavoevali-dve-medali-na-gran-pri-v-rime-58172479.html
Таэквондо WT: узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при в Риме
Таэквондо WT: узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при в Риме
Sputnik Узбекистан
Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации
2026-06-07T09:27+0500
2026-06-07T09:27+0500
2026-06-07T09:27+0500
спорт
таэквондо
гран-при
турнир
италия
рим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58172311_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_b4cae692ea72b0b4a1ee95d83239b466.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при по таэквондо WT в Риме, сообщает НОК.В очередной соревновательный день копилка сборной республики пополнилась двумя бронзовыми наградами.Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации.Напомним, что на соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в мировой рейтинг 32-х сильнейших.
италия
рим
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58172311_68:0:2521:1840_1920x0_80_0_0_d38d7ed247baa8e817d6ffd187833202.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, таэквондо, гран-при, турнир, италия, рим
спорт, таэквондо, гран-при, турнир, италия, рим
Таэквондо WT: узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при в Риме
Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали две медали на Гран-при по таэквондо WT в Риме, сообщает
НОК.
В очередной соревновательный день копилка сборной республики пополнилась двумя бронзовыми наградами.
“Сборная Узбекистана по таэквондо WT успешно провела очередной соревновательный день Гран-при в Риме. По итогам соревнований Нажмиддин Косимходжиев (-68 кг) и Марат Мавлонов (+80 кг) дошли до полуфинала и завоевали бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Турнир в столице Италии проходит с 5 по 7 июня. Он относится к категории G6 и является одним из наиболее престижных стартов мирового календаря по этому виду спорта. Участники борются за важные рейтинговые очки, влияющие на позиции в мировой классификации.
Напомним, что на соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в мировой рейтинг 32-х сильнейших.