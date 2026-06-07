https://uz.sputniknews.ru/20260607/uzbekistan-iran-zasedanie-mejpravkomissii-58174162.html
Узбекистан и Иран договорились провести заседание межправкомиссии
Узбекистан и Иран договорились провести заседание межправкомиссии
Sputnik Узбекистан
Стороны предметно обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промышленной кооперации, транспортной логистики
2026-06-07T10:59+0500
2026-06-07T10:59+0500
2026-06-07T10:59+0500
экономика
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
иран
шос
сотрудничество
транспорт
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a95a65738a5288c945b152763f664569.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак договорились провести 17-ое заседание узбекско-иранской межправкомиссии, сообщает МИПТ.В ходе встречи на полях IV Совещания министров промышленности ШОС в Бишкеке стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промкооперации, транспортной логистики.Отметили и позитивную динамику взаимной торговли. По итогам января-апреля 2026-го, товарооборот увеличился на 48,1%. Также успешно развивается инвестиционное партнерство. Свидетельство тому — 228 предприятий с участием иранского капитала, действующих на территории Узбекистана на 1 апреля текущего года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_aa000f3a57fd6ba3407cac1d66a5382f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., иран, шос, сотрудничество, транспорт, торговля
экономика, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., иран, шос, сотрудничество, транспорт, торговля
Узбекистан и Иран договорились провести заседание межправкомиссии
Стороны предметно обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промышленной кооперации, транспортной логистики.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак договорились провести 17-ое заседание узбекско-иранской межправкомиссии, сообщает
МИПТ.
В ходе встречи на полях IV Совещания министров промышленности ШОС в Бишкеке стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промкооперации, транспортной логистики.
“Важным итогом переговоров стало достижение договоренности о проведении 17-го заседания Узбекско-Иранской Межправительственной комиссии. Мероприятие пройдет в четвертом квартале текущего года”, — говорится в сообщении.
Отметили и позитивную динамику взаимной торговли. По итогам января-апреля 2026-го, товарооборот увеличился на 48,1%. Также успешно развивается инвестиционное партнерство. Свидетельство тому — 228 предприятий с участием иранского капитала, действующих на территории Узбекистана на 1 апреля текущего года.