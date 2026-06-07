https://uz.sputniknews.ru/20260607/uzbekistan-iran-zasedanie-mejpravkomissii-58174162.html

Узбекистан и Иран договорились провести заседание межправкомиссии

Узбекистан и Иран договорились провести заседание межправкомиссии

Sputnik Узбекистан

Стороны предметно обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промышленной кооперации, транспортной логистики

2026-06-07T10:59+0500

2026-06-07T10:59+0500

2026-06-07T10:59+0500

экономика

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

иран

шос

сотрудничество

транспорт

торговля

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак договорились провести 17-ое заседание узбекско-иранской межправкомиссии, сообщает МИПТ.В ходе встречи на полях IV Совещания министров промышленности ШОС в Бишкеке стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промкооперации, транспортной логистики.Отметили и позитивную динамику взаимной торговли. По итогам января-апреля 2026-го, товарооборот увеличился на 48,1%. Также успешно развивается инвестиционное партнерство. Свидетельство тому — 228 предприятий с участием иранского капитала, действующих на территории Узбекистана на 1 апреля текущего года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., иран, шос, сотрудничество, транспорт, торговля