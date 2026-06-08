https://uz.sputniknews.ru/20260608/bondovye-sklady-dlya-marketpleysov-v-uzbekistane-58202173.html

Стало известно, когда заработают бондовые склады для маркетплейсов в Узбекистане

Стало известно, когда заработают бондовые склады для маркетплейсов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Отдельные товары можно будет ввозить без таможенного оформления, а оформляться они будут только после покупки через маркетплейсы

2026-06-08T17:05+0500

2026-06-08T17:05+0500

2026-06-08T17:47+0500

узбекистан

таможня

маркетплейс

склад

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0b/48830807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e52a066302d370fb4e2a15624400e8b7.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Бондовые склады для развития маркетплейсов заработают в Узбекистане с 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета республики Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в конце июня представители комитета проведут прямой эфир, в котором обсудят данное нововведение с предпринимателями.Ранее президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву презентовали предложения по развитию электронной коммерции и налаживанию деятельности бондовых складов, предназначенных для хранения под таможенным контролем импортируемых товаров с условием отсрочки уплаты таможенных пошлин и налогов. Такие платформы и склады включат в соответствующие реестры и поставят на учет в Таможенном комитете.Как отмечалось, введение системы уплаты таможенных пошлин на товары в момент продажи позволяет создать условия для привлечения инвестиций в размере не менее $500 млн.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, таможня, маркетплейс, склад