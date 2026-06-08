https://uz.sputniknews.ru/20260608/bondovye-sklady-dlya-marketpleysov-v-uzbekistane-58202173.html
Стало известно, когда заработают бондовые склады для маркетплейсов в Узбекистане
Стало известно, когда заработают бондовые склады для маркетплейсов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Отдельные товары можно будет ввозить без таможенного оформления, а оформляться они будут только после покупки через маркетплейсы
2026-06-08T17:05+0500
2026-06-08T17:05+0500
2026-06-08T17:47+0500
узбекистан
таможня
маркетплейс
склад
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Бондовые склады для развития маркетплейсов заработают в Узбекистане с 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета республики Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в конце июня представители комитета проведут прямой эфир, в котором обсудят данное нововведение с предпринимателями.Ранее президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву презентовали предложения по развитию электронной коммерции и налаживанию деятельности бондовых складов, предназначенных для хранения под таможенным контролем импортируемых товаров с условием отсрочки уплаты таможенных пошлин и налогов. Такие платформы и склады включат в соответствующие реестры и поставят на учет в Таможенном комитете.Как отмечалось, введение системы уплаты таможенных пошлин на товары в момент продажи позволяет создать условия для привлечения инвестиций в размере не менее $500 млн.
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узбекистан, таможня, маркетплейс, склад
узбекистан, таможня, маркетплейс, склад
Стало известно, когда заработают бондовые склады для маркетплейсов в Узбекистане
17:05 08.06.2026 (обновлено: 17:47 08.06.2026)
Отдельные товары можно будет ввозить без таможенного оформления, а оформляться они будут только после покупки через маркетплейсы.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Бондовые склады для развития маркетплейсов заработают в Узбекистане с 1 июля. Об этом сообщил
пресс-секретарь Таможенного комитета республики Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.
"С 1 июля 2026 года в Узбекистане начнут работать бондовые склады. Теперь отдельные товары можно будет ввозить без таможенного оформления, а оформляться они будут только после покупки через маркетплейсы", — говорится в сообщении.
Он добавил, что в конце июня представители комитета проведут прямой эфир, в котором обсудят данное нововведение с предпринимателями.
Ранее президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву презентовали предложения
по развитию электронной коммерции и налаживанию деятельности бондовых складов, предназначенных для хранения под таможенным контролем импортируемых товаров с условием отсрочки уплаты таможенных пошлин и налогов. Такие платформы и склады включат в соответствующие реестры и поставят на учет в Таможенном комитете.
Как отмечалось, введение системы уплаты таможенных пошлин на товары в момент продажи позволяет создать условия для привлечения инвестиций в размере не менее $500 млн.