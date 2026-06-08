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Эксперты и дипломаты Узбекистана участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026
Эксперты и дипломаты Узбекистана участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026
Sputnik Узбекистан
На авторитетной экспертной площадке представили развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях
2026-06-08T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Эксперты и дипломаты Узбекистана вместе с коллегами из 9 государств участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026, который проходил в китайском Шанхае 6-7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Организации.Тема форума — "Шанхайская организация сотрудничества в условиях глубокой международной трансформации: реагируя на вызовы и двигаясь вперед".Заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов отметил важность системного вовлечения аналитических центров государств-членов в деятельность Организации в интересах стабильного функционирования "второй дорожки", что особенно значимо с учетом работы по повышению эффективности деятельности и роли ШОС на международной арене.В этом контексте подчеркнута преемственность повестки дня предыдущего председательства КНР и текущего председательства Кыргызстана в ШОС, нацеленной на достижение конкретных результатов взаимодействия государств-членов.Бывший Генсек ШОС Владимир Норов представил развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях.На полях форума обсудили пути укрепления профильных связей в рамках "сообщества ШОС".Для справки: Форум аналитических центров ШОС в Шанхае — авторитетная экспертная площадка, организуемая на базе Центра юридической подготовки и сотрудничества ШОС начиная с 2020 года во взаимодействии действии с Шанхайским университетом политических и правовых наук и Китайским институтом международных исследований.
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шос, форум, аналитика, шанхай, кнр, узбекистан
шос, форум, аналитика, шанхай, кнр, узбекистан

Эксперты и дипломаты Узбекистана участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026

10:12 08.06.2026 (обновлено: 10:14 08.06.2026)
© Пресс-служба ШОСВ Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2026
© Пресс-служба ШОС
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На авторитетной экспертной площадке представили развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Эксперты и дипломаты Узбекистана вместе с коллегами из 9 государств участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026, который проходил в китайском Шанхае 6-7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Организации.
Тема форума — "Шанхайская организация сотрудничества в условиях глубокой международной трансформации: реагируя на вызовы и двигаясь вперед".
“Мероприятие собрало авторитетных экспертов и дипломатов из 10 государств, включая КНР, Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Индию, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Италию, а также представителей международных структур, включая аффилированные с системой ООН”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба ШОСВ Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2026
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
© Пресс-служба ШОС
Заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов отметил важность системного вовлечения аналитических центров государств-членов в деятельность Организации в интересах стабильного функционирования "второй дорожки", что особенно значимо с учетом работы по повышению эффективности деятельности и роли ШОС на международной арене.
В этом контексте подчеркнута преемственность повестки дня предыдущего председательства КНР и текущего председательства Кыргызстана в ШОС, нацеленной на достижение конкретных результатов взаимодействия государств-членов.
© Пресс-служба ШОСВ Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2026
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
© Пресс-служба ШОС
Бывший Генсек ШОС Владимир Норов представил развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях.
На полях форума обсудили пути укрепления профильных связей в рамках "сообщества ШОС".
© Прсс-служба ШОСВ Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2026
В Шанхае состоялся очередной Форум аналитических центров ШОС
© Прсс-служба ШОС
Для справки: Форум аналитических центров ШОС в Шанхае — авторитетная экспертная площадка, организуемая на базе Центра юридической подготовки и сотрудничества ШОС начиная с 2020 года во взаимодействии действии с Шанхайским университетом политических и правовых наук и Китайским институтом международных исследований.
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