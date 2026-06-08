https://uz.sputniknews.ru/20260608/forum-analiticheskix-tsentrov-shos-2026-58187285.html

Эксперты и дипломаты Узбекистана участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026

Эксперты и дипломаты Узбекистана участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026

Sputnik Узбекистан

На авторитетной экспертной площадке представили развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях

2026-06-08T10:12+0500

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форум

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Эксперты и дипломаты Узбекистана вместе с коллегами из 9 государств участвовали в Форуме аналитических центров ШОС 2026, который проходил в китайском Шанхае 6-7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Организации.Тема форума — "Шанхайская организация сотрудничества в условиях глубокой международной трансформации: реагируя на вызовы и двигаясь вперед".Заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов отметил важность системного вовлечения аналитических центров государств-членов в деятельность Организации в интересах стабильного функционирования "второй дорожки", что особенно значимо с учетом работы по повышению эффективности деятельности и роли ШОС на международной арене.В этом контексте подчеркнута преемственность повестки дня предыдущего председательства КНР и текущего председательства Кыргызстана в ШОС, нацеленной на достижение конкретных результатов взаимодействия государств-членов.Бывший Генсек ШОС Владимир Норов представил развернутый анализ возможностей сотрудничества с акцентом на экономические проекты как в традиционных, так и в инновационных отраслях.На полях форума обсудили пути укрепления профильных связей в рамках "сообщества ШОС".Для справки: Форум аналитических центров ШОС в Шанхае — авторитетная экспертная площадка, организуемая на базе Центра юридической подготовки и сотрудничества ШОС начиная с 2020 года во взаимодействии действии с Шанхайским университетом политических и правовых наук и Китайским институтом международных исследований.

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