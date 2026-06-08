https://uz.sputniknews.ru/20260608/kak-legko-poproschatsya-s-veschami-kotorye-davno-ne-nosite-58185285.html
Эксперт: Как легко попрощаться с вещами, которые давно не носите
Эксперт: Как легко попрощаться с вещами, которые давно не носите
Sputnik Узбекистан
Бороться с синдромом "барахольщика", когда хочется складировать лишнее или бывает сложно расставаться со старыми вещами, довольно проблематично, особенно в зрелом возрасте
2026-06-08T22:02+0500
2026-06-08T22:02+0500
2026-06-08T22:02+0500
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Порой мы так сильно привыкаем к предметам, которые нас окружают, что, когда приходит пора их выкинуть, внутри появляется ощущение внутреннего протеста, сообщает радио Sputnik со ссылкой на декоратора Александру Трибунскую. Она рекомендует, как избавиться от захламления в гардеробе. По словам эксперта, нужно положить вещи, которые давно не носили, в так называемую буферную коробку.Иногда бывает трудно расстаться с ненужными вещами, которые годами хранятся в шкафах или на балконе, захламляя квартиру. Со старой одеждой, поржавевшей бижутерией, значками школьных времен, пыльными статуэтками, сувенирами и прочими безделушками связано множество воспоминаний, но именно память зачастую не позволяет нам поддерживать чистоту и порядок в собственном доме.Однако, если слишком сильно держаться за предметы одежды или другие вещи, которые давно не нужны, можно случайно превратить гардероб, да всю квартиру, в самую настоящую барахолку, предупредила Трибунская. Бороться с синдромом "барахольщика", когда хочется складировать лишнее или бывает сложно расставаться со старыми вещами, довольно проблематично, особенно в зрелом возрасте.Сохраняя ненужные вещи, можно лишить себя банального комфорта. А если, наоборот, научиться вовремя избавляться от хлама, получится почувствовать себя свободнее, не зацикливаться на мелочах, уделять больше времени чему-то важному, ну и убираться гораздо реже, резюмировала специалист.
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мнение эксперта, психология, одежда, обувь
мнение эксперта, психология, одежда, обувь
Эксперт: Как легко попрощаться с вещами, которые давно не носите
Бороться с синдромом "барахольщика", когда хочется складировать лишнее или бывает сложно расставаться со старыми вещами, довольно проблематично, особенно в зрелом возрасте.
Порой мы так сильно привыкаем к предметам, которые нас окружают, что, когда приходит пора их выкинуть, внутри появляется ощущение внутреннего протеста, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на декоратора Александру Трибунскую.
Она рекомендует, как избавиться от захламления в гардеробе. По словам эксперта, нужно положить вещи, которые давно не носили, в так называемую буферную коробку.
"Буферная коробка — это те вещи, которые мы уже год не использовали, но выкинуть жалко. Складываем все в нее и пишем: "Приму решение через полгода". И в смартфоне ставим себе "напоминалку". Эту коробку убираем на антресоль, под диван или на балкон — куда угодно. Лишь бы мы ее не видели. В 97% случаев люди видят эту "напоминалку" и удивляются, что полгода-год они спокойно прожили без этих вещей и все у них прекрасно. Они морально отпустили все эти вещи", — сказала эксперт.
Иногда бывает трудно расстаться с ненужными вещами, которые годами хранятся в шкафах или на балконе, захламляя квартиру. Со старой одеждой, поржавевшей бижутерией, значками школьных времен, пыльными статуэтками, сувенирами и прочими безделушками связано множество воспоминаний, но именно память зачастую не позволяет нам поддерживать чистоту и порядок в собственном доме.
Однако, если слишком сильно держаться за предметы одежды или другие вещи, которые давно не нужны, можно случайно превратить гардероб, да всю квартиру, в самую настоящую барахолку, предупредила Трибунская. Бороться с синдромом "барахольщика", когда хочется складировать лишнее или бывает сложно расставаться со старыми вещами, довольно проблематично, особенно в зрелом возрасте.
Сохраняя ненужные вещи, можно лишить себя банального комфорта. А если, наоборот, научиться вовремя избавляться от хлама, получится почувствовать себя свободнее, не зацикливаться на мелочах, уделять больше времени чему-то важному, ну и убираться гораздо реже, резюмировала специалист.