https://uz.sputniknews.ru/20260608/posle-obrabotki-golosov-s-98-uchastkov-v-armenii-partiya-pashinyana-ne-nabiraet-50--58188309.html
После обработки голосов с 98% участков в Армении партия Пашиняна не набирает 50%
После обработки голосов с 98% участков в Армении партия Пашиняна не набирает 50%
Sputnik Узбекистан
Накануне в стране состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока
2026-06-08T10:33+0500
2026-06-08T10:33+0500
2026-06-08T10:44+0500
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никол пашинян
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки бюллетеней с 1963 из 2005 участков, сообщает Sputnik Армения, со ссылкой на данные ЦИК республики.За нее проголосовали 707 448 избирателей (49,83%). Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.Между тем, в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, тогда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 68% голосов показатель сократился до 49,46%.Число голосов, которые набрали другие основные конкурирующие политсилы:Остальные партии пока не преодолели проходной барьер в 4%.Напомним, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока. В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет.
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в мире, армения, политика, парламентские выборы, никол пашинян
в мире, армения, политика, парламентские выборы, никол пашинян
После обработки голосов с 98% участков в Армении партия Пашиняна не набирает 50%
10:33 08.06.2026 (обновлено: 10:44 08.06.2026)
Накануне в стране состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки бюллетеней с 1963 из 2005 участков, сообщает
Sputnik Армения, со ссылкой на данные ЦИК республики.
За нее проголосовали 707 448 избирателей (49,83%). Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.
Между тем, в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, тогда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 68% голосов показатель сократился до 49,46%.
Число голосов, которые набрали другие основные конкурирующие политсилы:
блок "Сильная Армения" — 23,35% (331 488);
блок "Армения" — 9,93% (141 001);
партия "Процветающая Армения" — 3,98% (56 449).
Остальные партии пока не преодолели проходной барьер в 4%.
Напомним, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока. В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет.