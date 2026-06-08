https://uz.sputniknews.ru/20260608/posle-obrabotki-golosov-s-98-uchastkov-v-armenii-partiya-pashinyana-ne-nabiraet-50--58188309.html

После обработки голосов с 98% участков в Армении партия Пашиняна не набирает 50%

После обработки голосов с 98% участков в Армении партия Пашиняна не набирает 50%

Sputnik Узбекистан

Накануне в стране состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока

2026-06-08T10:33+0500

2026-06-08T10:33+0500

2026-06-08T10:44+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки бюллетеней с 1963 из 2005 участков, сообщает Sputnik Армения, со ссылкой на данные ЦИК республики.За нее проголосовали 707 448 избирателей (49,83%). Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.Между тем, в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, тогда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 68% голосов показатель сократился до 49,46%.Число голосов, которые набрали другие основные конкурирующие политсилы:Остальные партии пока не преодолели проходной барьер в 4%.Напомним, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока. В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет.

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в мире, армения, политика, парламентские выборы, никол пашинян