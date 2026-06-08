https://uz.sputniknews.ru/20260608/posolstvo-uzbekistana-v-izraile-prizvalo-sootechestvennikov-usilit-ostorojnost-58185913.html

Посольство Узбекистана в Израиле призвало соотечественников усилить осторожность

Посольство Узбекистана в Израиле призвало соотечественников усилить осторожность

Sputnik Узбекистан

Причина — возможная эскалация ситуации в этой стране. Все узбекистанцы должны строго следовать указаниям Командования тыла Израиля

2026-06-08T09:29+0500

2026-06-08T09:29+0500

2026-06-08T10:15+0500

общество

политика

посольство

узбекистан

израиль

обращение

узбекистанцы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/02/56043538_0:46:876:539_1920x0_80_0_0_818d17e0d44a87db5c59db58ff4376a7.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле в экстренном сообщении призвало соотечественников усилить меры предосторожности на фоне возможного обострения ситуации в стране.Все узбекистанцы должны проявлять повышенную осторожность и особую бдительность для сохранения своей безопасности, строго следовать указаниям Командования тыла Израиля. Основные меры безопасности:Ранее Израиль ударил по Бейруту. В ответ Иран атаковал авиабазу Рамат Давид. Иранцы предупредили, что что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать. ЦАХАЛ сообщает о пуске ракет из Ирана.

узбекистан

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, политика, посольство, узбекистан, израиль, обращение, узбекистанцы