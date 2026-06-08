https://uz.sputniknews.ru/20260608/posolstvo-uzbekistana-v-izraile-prizvalo-sootechestvennikov-usilit-ostorojnost-58185913.html
Посольство Узбекистана в Израиле призвало соотечественников усилить осторожность
Посольство Узбекистана в Израиле призвало соотечественников усилить осторожность
Sputnik Узбекистан
Причина — возможная эскалация ситуации в этой стране. Все узбекистанцы должны строго следовать указаниям Командования тыла Израиля
2026-06-08T09:29+0500
2026-06-08T09:29+0500
2026-06-08T10:15+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле в экстренном сообщении призвало соотечественников усилить меры предосторожности на фоне возможного обострения ситуации в стране.Все узбекистанцы должны проявлять повышенную осторожность и особую бдительность для сохранения своей безопасности, строго следовать указаниям Командования тыла Израиля. Основные меры безопасности:Ранее Израиль ударил по Бейруту. В ответ Иран атаковал авиабазу Рамат Давид. Иранцы предупредили, что что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать. ЦАХАЛ сообщает о пуске ракет из Ирана.
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общество, политика, посольство, узбекистан, израиль, обращение, узбекистанцы
общество, политика, посольство, узбекистан, израиль, обращение, узбекистанцы
Посольство Узбекистана в Израиле призвало соотечественников усилить осторожность
09:29 08.06.2026 (обновлено: 10:15 08.06.2026)
Причина — возможная эскалация ситуации в этой стране. Все узбекистанцы должны строго следовать указаниям Командования тыла Израиля.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Израиле в экстренном сообщении
призвало соотечественников усилить меры предосторожности на фоне возможного обострения ситуации в стране.
Все узбекистанцы должны проявлять повышенную осторожность и особую бдительность для сохранения своей безопасности, строго следовать указаниям Командования тыла Израиля.
Основные меры безопасности:
всегда оставаться вблизи безопасных территорий;
при сигнале воздушной тревоги или сирены необходимо в кратчайшие сроки добраться до убежища;
нельзя покидать убежище без официального разрешения от Командования армии Израиля;
необходимо отслеживать официальные сообщения и следить за инструкциями о действиях в чрезвычайных ситуациях.
Ранее Израиль ударил по Бейруту. В ответ Иран атаковал авиабазу Рамат Давид. Иранцы предупредили, что что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать. ЦАХАЛ сообщает о пуске ракет из Ирана.