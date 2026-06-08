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СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР
СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2026-06-08T15:00+0500
2026-06-08T15:00+0500
2026-06-08T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Химик в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.В зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.
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сво, россия, днр, всу, безопасность
сво, россия, днр, всу, безопасность
СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Российские бойцы освободили населенный пункт Химик в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
“Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
В зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.