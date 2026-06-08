Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260608/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-ximik-v-dnr-58195515.html
СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР
СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2026-06-08T15:00+0500
2026-06-08T15:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
всу
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_0:90:2966:1758_1920x0_80_0_0_a44d26f9e05eec6b8d7bcf7f32e3a0e5.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Химик в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.В зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f2b6286c9fc0f0ca8bef3573bd2a2ef3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, россия, днр, всу, безопасность
сво, россия, днр, всу, безопасность

СВО: российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР

15:00 08.06.2026
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Химик в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
“Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
В зоне действий "Юга" ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0