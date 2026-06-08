https://uz.sputniknews.ru/20260608/sredniy-vozrast-naseleniya-v-regionax-uzbekistana-58207821.html

Средний возраст населения в регионах Узбекистана — инфографика

Средний возраст населения в регионах Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата, самые высокие показатели среднего возраста отмечаются в столице и ряде центральных областей республики

2026-06-08T18:40+0500

2026-06-08T18:40+0500

2026-06-08T18:40+0500

инфографика

узбекистан

регион

население

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Средний возраст населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2026 года составил 29,5 лет. По данным статведомства республики, самый высокий средний возраст населения зафиксировали в Ташкенте — 32,7 года. Далее следуют Бухарская, Ташкентская и Навоийская области. Самый низкий показатель — в Сурхандарьинской области.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, регион, население, инфографика