https://uz.sputniknews.ru/20260608/sredniy-vozrast-naseleniya-v-regionax-uzbekistana-58207821.html
Средний возраст населения в регионах Узбекистана — инфографика
Средний возраст населения в регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Нацкомстата, самые высокие показатели среднего возраста отмечаются в столице и ряде центральных областей республики
2026-06-08T18:40+0500
2026-06-08T18:40+0500
2026-06-08T18:40+0500
инфографика
узбекистан
регион
население
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Средний возраст населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2026 года составил 29,5 лет. По данным статведомства республики, самый высокий средний возраст населения зафиксировали в Ташкенте — 32,7 года. Далее следуют Бухарская, Ташкентская и Навоийская области. Самый низкий показатель — в Сурхандарьинской области.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, регион, население, инфографика
инфографика, узбекистан, регион, население, инфографика
Средний возраст населения в регионах Узбекистана — инфографика
По данным Нацкомстата, самые высокие показатели среднего возраста отмечаются в столице и ряде центральных областей республики.
Средний возраст населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2026 года составил 29,5 лет.
По данным статведомства республики, самый высокий средний возраст населения зафиксировали в Ташкенте — 32,7 года. Далее следуют Бухарская, Ташкентская и Навоийская области. Самый низкий показатель — в Сурхандарьинской области.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.