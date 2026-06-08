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Бизнес-форум "Узбекистан – США" пройдет в Ташкенте — дата
Бизнес-форум "Узбекистан – США" пройдет в Ташкенте — дата
Sputnik Узбекистан
Участники обсудят приоритетные направления и ключевые отрасли для партнерства, а также возможности реализации совместных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных и технологических проектов
2026-06-08T09:15+0500
2026-06-08T09:15+0500
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узбекистан
ташкент
бизнес-форум
сша
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Ташкенте 16 июня пройдет бизнес-форум "Узбекистан – США", сообщает пресс-служба МИПТ.В числе участников — представители ведущих американских компаний и финансовых институтов, работающих в таких сферах, как промышленность, горнодобывающий сектор и металлургия, инфраструктура, транспорт, строительство, цифровые технологии, финансы, сельское хозяйство и инвестиции.Мероприятие, которое организуют в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума, послужит важной платформой для установления прямого диалога между деловыми кругами двух стран, обмена практическим опытом, обсуждения актуальных экономических и инвестиционных вопросов, а также дальнейшего укрепления долгосрочных и стабильных торгово-экономических связей.Речь пойдет о перспективах расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, механизмах сотрудничества между бизнесом и госструктурами, практических шагах по реализации совместных инициатив и проектов.На полях форума организуют встречи в форматах B2B и G2B для установления прямых контактов между предпринимателями, инвесторами и государственными органами Узбекистана и США.
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узбекистан, ташкент, бизнес-форум, сша
узбекистан, ташкент, бизнес-форум, сша
Бизнес-форум "Узбекистан – США" пройдет в Ташкенте — дата
09:15 08.06.2026 (обновлено: 10:17 08.06.2026)
Участники обсудят приоритетные направления и ключевые отрасли для партнерства, а также возможности реализации совместных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных и технологических проектов.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Ташкенте 16 июня пройдет бизнес-форум "Узбекистан – США", сообщает
пресс-служба МИПТ.
В числе участников — представители ведущих американских компаний и финансовых институтов, работающих в таких сферах, как промышленность, горнодобывающий сектор и металлургия, инфраструктура, транспорт, строительство, цифровые технологии, финансы, сельское хозяйство и инвестиции.
Мероприятие, которое организуют в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума, послужит важной платформой для установления прямого диалога между деловыми кругами двух стран, обмена практическим опытом, обсуждения актуальных экономических и инвестиционных вопросов, а также дальнейшего укрепления долгосрочных и стабильных торгово-экономических связей.
Речь пойдет о перспективах расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, механизмах сотрудничества между бизнесом и госструктурами, практических шагах по реализации совместных инициатив и проектов.
“Будут представлены экономический и инвестиционный потенциалы Узбекистана и США, приоритетные направления и ключевые отрасли для партнерства, а также обсуждены возможности реализации совместных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных и технологических проектов”, — говорится в сообщении.
На полях форума организуют встречи в форматах B2B и G2B для установления прямых контактов между предпринимателями, инвесторами и государственными органами Узбекистана и США.