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Бизнес-форум "Узбекистан – США" пройдет в Ташкенте — дата

Бизнес-форум "Узбекистан – США" пройдет в Ташкенте — дата

Sputnik Узбекистан

Участники обсудят приоритетные направления и ключевые отрасли для партнерства, а также возможности реализации совместных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных и технологических проектов

2026-06-08T09:15+0500

2026-06-08T09:15+0500

2026-06-08T10:17+0500

узбекистан

ташкент

бизнес-форум

сша

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Ташкенте 16 июня пройдет бизнес-форум "Узбекистан – США", сообщает пресс-служба МИПТ.В числе участников — представители ведущих американских компаний и финансовых институтов, работающих в таких сферах, как промышленность, горнодобывающий сектор и металлургия, инфраструктура, транспорт, строительство, цифровые технологии, финансы, сельское хозяйство и инвестиции.Мероприятие, которое организуют в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума, послужит важной платформой для установления прямого диалога между деловыми кругами двух стран, обмена практическим опытом, обсуждения актуальных экономических и инвестиционных вопросов, а также дальнейшего укрепления долгосрочных и стабильных торгово-экономических связей.Речь пойдет о перспективах расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, механизмах сотрудничества между бизнесом и госструктурами, практических шагах по реализации совместных инициатив и проектов.На полях форума организуют встречи в форматах B2B и G2B для установления прямых контактов между предпринимателями, инвесторами и государственными органами Узбекистана и США.

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