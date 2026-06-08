https://uz.sputniknews.ru/20260608/uzbekistan-natsionalnyy-reestr-gidov-provodnikov-v-oblasti-aktivnogo-turizma-58195083.html

В Узбекистане появится национальный реестр гидов-проводников в области активного туризма

В Узбекистане появится национальный реестр гидов-проводников в области активного туризма

Sputnik Узбекистан

Цель — обеспечить безопасность туристов, предоставить путешественникам услуги квалифицированных специалистов и повысить их качество

2026-06-08T16:00+0500

2026-06-08T16:00+0500

2026-06-08T16:00+0500

узбекистан

туризм

безопасность

качество сервиса

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане введут национальный реестр гидов-проводников в области активного туризма. Такую задачу поставили в ходе открытого диалога главы Комитета по туризму Абдулазиза Аккулова с руководителями федераций различных видов активного туризма, сообщает пресс-служба комитета.На сегодняшний день в республике таких федераций более десяти. Они занимаются организацией туристических маршрутов по горному треккингу, рафтингу, велотуризму, парапланеризму и другим направлениям.Говорили также об упрощении порядка допуска туристов в охраняемые природные и приграничные территории. Такие меры послужат более эффективному использованию уникальных природных объектов республики в туристических целях и поспособствуют созданию новых туристических продуктов.Еще один важный вопрос — создание комфортной и безопасной среды при одновременном обеспечении сохранения природных ресурсов. Для этого необходимо разработать и внедрить национальные стандарты инфраструктуры активного туризма. В частности, планируют установить единые требования к организации кемпингов, санитарно-гигиенических пунктов, средств экстренной связи, элементов безопасности, зеленых маршрутов и экологических троп.Для справки: активный туризм предполагает путешествия, походы или экскурсии в природной среде с использованием активных способов передвижения. Он ориентирован на физическое напряжение, взаимодействие с природой и часто включает преодоление определенных препятствий.

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узбекистан, туризм, безопасность, качество сервиса