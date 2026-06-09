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https://uz.sputniknews.ru/20260609/futbol-sbornaya-uzbekistana-ustupila-niderlandam-v-tovarischeskom-matche-58219139.html
Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче
Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче
Sputnik Узбекистан
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой "оранжевых" со счетом 2:1
2026-06-09T10:10+0500
2026-06-09T10:52+0500
спорт
футбол
товарищеский матч
нью-йорк
узбекистан
нидерланды
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2, сообщает НОК. Встреча прошла в Нью-Йорке, матч судила женщина-арбитр. Оба мяча голландцы забили с пенальти.В составе победителей два пенальти реализовал Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). В сборной Узбекистана отличился Игорь Сергеев (90+2).После этого команды провели еще один контрольный матч. Игра прошла в закрытом режиме и состояла из двух таймов по 30 минут. Победу одержала сборная Узбекистана со счетом 2:1. Отличились нападающий Азизбек Амонов и защитник Авазбек Улмасалиев.Впереди у узбекистанцев — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная республики, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.
нью-йорк
узбекистан
нидерланды
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спорт, футбол, товарищеский матч, нью-йорк, узбекистан, нидерланды
спорт, футбол, товарищеский матч, нью-йорк, узбекистан, нидерланды

Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче

10:10 09.06.2026 (обновлено: 10:52 09.06.2026)
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой "оранжевых" со счетом 2:1.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2, сообщает НОК.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Сборная Узбекистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
Сборная Узбекистана по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
“Национальная сборная Узбекистана по футболу уступила Нидерландам в товарищеском матче”, — говорится в сообщении.
Встреча прошла в Нью-Йорке, матч судила женщина-арбитр. Оба мяча голландцы забили с пенальти.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
В составе победителей два пенальти реализовал Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). В сборной Узбекистана отличился Игорь Сергеев (90+2).
После этого команды провели еще один контрольный матч. Игра прошла в закрытом режиме и состояла из двух таймов по 30 минут. Победу одержала сборная Узбекистана со счетом 2:1. Отличились нападающий Азизбек Амонов и защитник Авазбек Улмасалиев.
Впереди у узбекистанцев — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная республики, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.
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