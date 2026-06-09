https://uz.sputniknews.ru/20260609/futbol-sbornaya-uzbekistana-ustupila-niderlandam-v-tovarischeskom-matche-58219139.html

Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче

Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче

Sputnik Узбекистан

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой "оранжевых" со счетом 2:1

2026-06-09T10:10+0500

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спорт

футбол

товарищеский матч

нью-йорк

узбекистан

нидерланды

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2, сообщает НОК. Встреча прошла в Нью-Йорке, матч судила женщина-арбитр. Оба мяча голландцы забили с пенальти.В составе победителей два пенальти реализовал Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). В сборной Узбекистана отличился Игорь Сергеев (90+2).После этого команды провели еще один контрольный матч. Игра прошла в закрытом режиме и состояла из двух таймов по 30 минут. Победу одержала сборная Узбекистана со счетом 2:1. Отличились нападающий Азизбек Амонов и защитник Авазбек Улмасалиев.Впереди у узбекистанцев — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная республики, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.

нью-йорк

узбекистан

нидерланды

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спорт, футбол, товарищеский матч, нью-йорк, узбекистан, нидерланды