Футбол: сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче
10:10 09.06.2026 (обновлено: 10:52 09.06.2026)
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Подписаться
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой "оранжевых" со счетом 2:1.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2, сообщает НОК.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Сборная Узбекистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
“Национальная сборная Узбекистана по футболу уступила Нидерландам в товарищеском матче”, — говорится в сообщении.
Встреча прошла в Нью-Йорке, матч судила женщина-арбитр. Оба мяча голландцы забили с пенальти.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
Футболисты сборной Узбекистана в товарищеском матче против сборной Нидерландов
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
В составе победителей два пенальти реализовал Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). В сборной Узбекистана отличился Игорь Сергеев (90+2).
После этого команды провели еще один контрольный матч. Игра прошла в закрытом режиме и состояла из двух таймов по 30 минут. Победу одержала сборная Узбекистана со счетом 2:1. Отличились нападающий Азизбек Амонов и защитник Авазбек Улмасалиев.
Впереди у узбекистанцев — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная республики, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.