Футбольный эксперт: Узбекистан заслуживал ничью
18:40 09.06.2026 (обновлено: 18:46 09.06.2026)
© Изображение сгенерировано ИИ Футбольный эксперт прокомментировал поражение сборной Узбекистана в товарищеском матче с Нидерландами
© Изображение сгенерировано ИИ
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Жавхарбек Хусанов прокомментировал поражение сборной республики в товарищеском матче с Нидерландами, отметил работу ее наставника Фабио Каннаваро и оценил шансы узбекистанцев на ЧМ-2026.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ходе подготовки к чемпионату мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Нидерландов в товарищеском матче в Нью-Йорке. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу соперника.
Оба мяча европейцы забили с пенальти усилиями Коди Гакпо. Команда Фабио Каннаваро сумела отыграться на 90+2-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева, однако уже в компенсированное время нидерландцы вновь реализовали 11-метровый удар и вырвали победу.
Несмотря на поражение, игра оставила немало позитивных впечатлений. Старший тренер детской футбольной школы Lions Жавхарбек Хусанов в комментарии Sputnik Узбекистан отметил характер команды, выделил сильные стороны сборной республики и оценил ее перспективы на предстоящем чемпионате мира.
По мнению специалиста, итоговый счет не совсем отражает происходившее на поле.
"Нидерланды победили со счетом 2:1, но оба мяча были забиты с пенальти. Если говорить именно о содержании игры, результат выглядит обидным. На мой взгляд, сборная Узбекистана как минимум заслуживала ничью", — считает он.
Эксперт отметил, что узбекистанские футболисты достойно выглядели на фоне одного из сильнейших соперников мира и не уступали ему в настрое.
"Мне понравились самоотдача и организованность команды. Игроки не уступали сопернику психологически, не боялись одного из сильнейших соперников мира и до конца сохраняли концентрацию", — отмечает тренер.
Особенно Хусанову запомнилось, как команда отреагировала на неудачное развитие событий и продолжала бороться до последних секунд.
"Сборная показала характер и дисциплину. Особенно важно, что команда продолжала бороться до последних минут и смогла сравнять счет уже в компенсированное время. Такие матчи дают бесценный опыт перед чемпионатом мира", — подчеркнул он.
По словам специалиста, матч против Нидерландов стал важной проверкой сборной республики перед мировым первенством.
"Это был очень хороший тест для нашей команды. Нидерланды входят в число сильнейших сборных мира, и на их фоне Узбекистан выглядел конкурентоспособно. Это еще раз подтверждает, что команда заслуженно завоевала путевку на чемпионат мира", — считает Хусанов.
Среди главных достоинств сборной эксперт выделил коллективные действия и организованность.
"Главными плюсами сборной стали командная игра, высокая самоотдача и организованность действий на поле", — перечислил Хусанов.
Говоря об отдельных футболистах, он выделил сразу нескольких лидеров команды.
"Отметил бы Абдукодира Хусанова, который уверенно действовал в обороне. Хороший матч провел вратарь Уткир Юсупов. В атаке активно и креативно сыграли Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев", — поясняет он.
Не обошлось и без замечаний. По мнению эксперта, причиной поражения стали ошибки в обороне, которые привели к двум пенальти.
"Безусловно, главный тренер видит все детали лучше, но со стороны показалось, что команде пока не хватает сыгранности в обороне. Именно две ошибки привели к пенальти, которые в итоге решили исход встречи", — указал он.
По словам специалиста, после перерыва узбекистанская команда выглядела увереннее и начала действовать смелее.
"Игроки привыкли к темпу матча, стали смелее действовать впереди и лучше использовать свободные зоны", — считает Хусанов.
Отдельно эксперт оценил работу главного тренера Фабио Каннаваро, под руководством которого сборная готовится к дебютному чемпионату мира.
"Уже сейчас заметна организованность игры. Фабио Каннаваро проделал большую работу: команда действует компактно и дисциплинированно. Для глобальных выводов времени пока недостаточно, но первые результаты уже видны", — сказал Хусанов.
Среди футболистов, которые способны стать ключевыми фигурами сборной на мировом первенстве, он вновь выделил нескольких игроков.
"В первую очередь это Абдукодир Хусанов, Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Они показали, что способны конкурировать с соперниками самого высокого уровня", — отметил эксперт.
Столь же положительно оценил глубину состава, отметив игроков, вышедших на замену.
"Основной состав выглядит конкурентоспособным, и с глубиной состава проблем быть не должно. Матч показал, что игроки со скамейки способны усиливать игру. Хороший пример — Игорь Сергеев, который вышел на замену и забил важный мяч", — добавил Хусанов.
Поражение от Нидерландов, по мнению специалиста, не должно вызывать тревоги у болельщиков.
"Поводов для беспокойства нет. Товарищеские матчи нужны прежде всего для подготовки и анализа. Полученный опыт сейчас гораздо важнее результата на табло", — отмечает Хусанов.
Говоря о перспективах сборной Узбекистана на чемпионате мира, он считает, что команда способна побороться за выход из группы.
"Выход из группы будет непростой задачей, но вполне реальной. Современная сборная Узбекистана уже доказала, что способна бороться с сильными соперниками. Многое будет зависеть от готовности команды к конкретным матчам", — пояснил эксперт.
В завершение он подчеркнул историческое значение участия национальной команды в мировом первенстве.
"Само участие в чемпионате мира уже стало историческим достижением для Узбекистана. Однако успешным результатом я бы считал выход команды из группы", — заключил Хусанов.
После встречи с Нидерландами "белые волки" отправятся в Атланту, где будут базироваться во время чемпионата мира-2026. Там команда продолжит подготовку к историческому дебюту на мундиале.
Первый матч на турнире сборная Узбекистана проведет 17 июня против Колумбии. Затем команду ждут игры с Португалией и ДР Конго, которые определят судьбу выхода из группы.