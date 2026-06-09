https://uz.sputniknews.ru/20260609/futbolnyy-ekspert-uzbekistan-zaslujival-nichyu-58230892.html

Футбольный эксперт: Узбекистан заслуживал ничью

Футбольный эксперт: Узбекистан заслуживал ничью

Sputnik Узбекистан

Жавхарбек Хусанов прокомментировал поражение сборной республики в товарищеском матче с Нидерландами, отметил работу ее наставника Фабио Каннаваро и оценил шансы узбекистанцев на ЧМ-2026

2026-06-09T18:40+0500

2026-06-09T18:40+0500

2026-06-09T18:46+0500

мнение эксперта

узбекистан

тренер

комментарий

товарищеский матч

нидерланды

чемпионат мира

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ходе подготовки к чемпионату мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Нидерландов в товарищеском матче в Нью-Йорке. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу соперника.Оба мяча европейцы забили с пенальти усилиями Коди Гакпо. Команда Фабио Каннаваро сумела отыграться на 90+2-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева, однако уже в компенсированное время нидерландцы вновь реализовали 11-метровый удар и вырвали победу.Несмотря на поражение, игра оставила немало позитивных впечатлений. Старший тренер детской футбольной школы Lions Жавхарбек Хусанов в комментарии Sputnik Узбекистан отметил характер команды, выделил сильные стороны сборной республики и оценил ее перспективы на предстоящем чемпионате мира.По мнению специалиста, итоговый счет не совсем отражает происходившее на поле.Эксперт отметил, что узбекистанские футболисты достойно выглядели на фоне одного из сильнейших соперников мира и не уступали ему в настрое.Особенно Хусанову запомнилось, как команда отреагировала на неудачное развитие событий и продолжала бороться до последних секунд.По словам специалиста, матч против Нидерландов стал важной проверкой сборной республики перед мировым первенством.Среди главных достоинств сборной эксперт выделил коллективные действия и организованность.Говоря об отдельных футболистах, он выделил сразу нескольких лидеров команды.Не обошлось и без замечаний. По мнению эксперта, причиной поражения стали ошибки в обороне, которые привели к двум пенальти.По словам специалиста, после перерыва узбекистанская команда выглядела увереннее и начала действовать смелее.Отдельно эксперт оценил работу главного тренера Фабио Каннаваро, под руководством которого сборная готовится к дебютному чемпионату мира.Среди футболистов, которые способны стать ключевыми фигурами сборной на мировом первенстве, он вновь выделил нескольких игроков."В первую очередь это Абдукодир Хусанов, Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Они показали, что способны конкурировать с соперниками самого высокого уровня", — отметил эксперт.Столь же положительно оценил глубину состава, отметив игроков, вышедших на замену."Основной состав выглядит конкурентоспособным, и с глубиной состава проблем быть не должно. Матч показал, что игроки со скамейки способны усиливать игру. Хороший пример — Игорь Сергеев, который вышел на замену и забил важный мяч", — добавил Хусанов.Поражение от Нидерландов, по мнению специалиста, не должно вызывать тревоги у болельщиков.Говоря о перспективах сборной Узбекистана на чемпионате мира, он считает, что команда способна побороться за выход из группы.В завершение он подчеркнул историческое значение участия национальной команды в мировом первенстве.После встречи с Нидерландами "белые волки" отправятся в Атланту, где будут базироваться во время чемпионата мира-2026. Там команда продолжит подготовку к историческому дебюту на мундиале.Первый матч на турнире сборная Узбекистана проведет 17 июня против Колумбии. Затем команду ждут игры с Португалией и ДР Конго, которые определят судьбу выхода из группы.

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мнение эксперта, узбекистан, тренер, комментарий, товарищеский матч, нидерланды, чемпионат мира