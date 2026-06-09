https://uz.sputniknews.ru/20260609/kakix-vitaminov-ne-xvataet-cheloveku-letom-58222991.html
Каких витаминов не хватает человеку летом — ответ врача
Каких витаминов не хватает человеку летом — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказал, на чем важно акцентировать внимание в летний период
2026-06-09T22:03+0500
2026-06-09T22:03+0500
2026-06-09T22:03+0500
это интересно
заболевания
здоровый образ жизни
лето
мнение эксперта
витамины
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Некоторые витамины летом получить проще благодаря солнцу и сезонным продуктам, поэтому акцент в этот период стоит делать не на витамины, а на микроэлементы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Жара и высокая физическая активность усиливают потоотделение. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и минеральные вещества — магний, калий, цинк, что влияет на общий баланс и усвоение витаминов.Кроме железа также необходимы цинк и фолиевая кислота, добавил Прокофьев.Он также предупредил, что самостоятельный выбор добавок без анализа и консультации с врачом может привести к передозировке или неэффективности, поэтому важно обращаться к специалистам и контролировать состояние организма.
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заболевания, здоровый образ жизни, лето, мнение эксперта, витамины
заболевания, здоровый образ жизни, лето, мнение эксперта, витамины
Каких витаминов не хватает человеку летом — ответ врача
Специалист рассказал, на чем важно акцентировать внимание в летний период.
Некоторые витамины летом получить проще благодаря солнцу и сезонным продуктам, поэтому акцент в этот период стоит делать не на витамины, а на микроэлементы, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
Жара и высокая физическая активность усиливают потоотделение. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и минеральные вещества — магний, калий, цинк, что влияет на общий баланс и усвоение витаминов.
"Лето характеризуется обильным количеством витаминов. В частности, солнце синтезирует витамин D. Но стоит следить за микроэлементами. В первую очередь — контроль железа, потому что это основной элемент, который носит основную роль в развитии железодефицитных анемий и развитие симптоматики в виде общей слабости, головокружения", — пояснил специалист.
Кроме железа также необходимы цинк и фолиевая кислота, добавил Прокофьев.
"Витаминов C, E и группа B при нормальном ежедневном употреблении сезонных фруктов и овощей летом будет вполне достаточно, поэтому делаем акцент именно на микроэлементы", — подытожил врач.
Он также предупредил, что самостоятельный выбор добавок без анализа и консультации с врачом может привести к передозировке или неэффективности, поэтому важно обращаться к специалистам и контролировать состояние организма.