https://uz.sputniknews.ru/20260609/kakix-vitaminov-ne-xvataet-cheloveku-letom-58222991.html

Каких витаминов не хватает человеку летом — ответ врача

Каких витаминов не хватает человеку летом — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказал, на чем важно акцентировать внимание в летний период

2026-06-09T22:03+0500

2026-06-09T22:03+0500

2026-06-09T22:03+0500

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Некоторые витамины летом получить проще благодаря солнцу и сезонным продуктам, поэтому акцент в этот период стоит делать не на витамины, а на микроэлементы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Жара и высокая физическая активность усиливают потоотделение. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и минеральные вещества — магний, калий, цинк, что влияет на общий баланс и усвоение витаминов.Кроме железа также необходимы цинк и фолиевая кислота, добавил Прокофьев.Он также предупредил, что самостоятельный выбор добавок без анализа и консультации с врачом может привести к передозировке или неэффективности, поэтому важно обращаться к специалистам и контролировать состояние организма.

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Sputnik Узбекистан

заболевания, здоровый образ жизни, лето, мнение эксперта, витамины