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“В целом я доволен матчем” — Каннаваро о товарищеской игре Узбекистана и Нидерландов
“В целом я доволен матчем” — Каннаваро о товарищеской игре Узбекистана и Нидерландов
Sputnik Узбекистан
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу подвел итоги товарищеского матча с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира-2026
2026-06-09T12:43+0500
2026-06-09T12:43+0500
2026-06-09T15:20+0500
спорт
футбол
сборная узбекистана
товарищеский матч
нидерланды
комментарий
тренер
фабио каннаваро
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В целом, я доволен матчем, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро, комментируя игру узбекистанцев с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира 2026. Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2.Говоря о действиях команды в защите, он подчеркнул, что ошибки — неотъемлемая часть игрового процесса.Комментируя состояние игроков и готовность состава, он сообщил, что команда хорошо поработала над физической формой, однако есть нюансы, касающиеся отдельных игроков, “которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать".Сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. В дебютном матче на мундиале узбекистанцы сыграют 18 июня против сборной Колумбии.Фабио Каннаваро возглавил сборную РУз в октябре 2025-го, сменив Тимура Кападзе, под руководством которого национальная команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира.
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спорт, футбол, сборная узбекистана, товарищеский матч, нидерланды, комментарий, тренер, фабио каннаваро
спорт, футбол, сборная узбекистана, товарищеский матч, нидерланды, комментарий, тренер, фабио каннаваро
“В целом я доволен матчем” — Каннаваро о товарищеской игре Узбекистана и Нидерландов
12:43 09.06.2026 (обновлено: 15:20 09.06.2026)
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу подвел итоги товарищеского матча с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира 2026.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
В целом, я доволен матчем, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро, комментируя игру узбекистанцев с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира 2026. Об этом сообщает
Ассоциация футбола Узбекистана.
Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2.
"Считаю, что мы продемонстрировали много положительных моментов. Даже после того как счет стал 1:0, команда не потеряла дисциплину и структуру на поле, продолжая действовать как единое целое и бороться до самого конца. Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов. Нам нужны именно такие матчи: противостояние сильным соперникам всегда дает возможность учиться и набираться опыта. В целом я доволен игрой", — сказал итальянский специалист.
Говоря о действиях команды в защите, он подчеркнул, что ошибки — неотъемлемая часть игрового процесса.
"Футбол без ошибок невозможен, это абсолютно нормально. Наша задача — помочь игрокам максимально минимизировать их количество. Но, честно говоря, позитивных аспектов в защите я увидел гораздо больше, чем погрешностей", — отметил Фабио Каннаваро.
Комментируя состояние игроков и готовность состава, он сообщил, что команда хорошо поработала над физической формой, однако есть нюансы, касающиеся отдельных игроков, “которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать".
Сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. В дебютном матче на мундиале узбекистанцы сыграют 18 июня против сборной Колумбии.
Фабио Каннаваро возглавил сборную РУз в октябре 2025-го, сменив Тимура Кападзе, под руководством которого национальная команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира.