https://uz.sputniknews.ru/20260609/kannavaro-o-tovarischeskoy-igre-uzbekistana-i-niderlandov-58223822.html

“В целом я доволен матчем” — Каннаваро о товарищеской игре Узбекистана и Нидерландов

“В целом я доволен матчем” — Каннаваро о товарищеской игре Узбекистана и Нидерландов

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу подвел итоги товарищеского матча с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира-2026

2026-06-09T12:43+0500

2026-06-09T12:43+0500

2026-06-09T15:20+0500

спорт

футбол

сборная узбекистана

товарищеский матч

нидерланды

комментарий

тренер

фабио каннаваро

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В целом, я доволен матчем, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро, комментируя игру узбекистанцев с командой Нидерландов перед стартом чемпионата мира 2026. Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.Сборная Узбекистана по футболу в рамках товарищеского матча уступила команде Нидерландов со счетом 1:2.Говоря о действиях команды в защите, он подчеркнул, что ошибки — неотъемлемая часть игрового процесса.Комментируя состояние игроков и готовность состава, он сообщил, что команда хорошо поработала над физической формой, однако есть нюансы, касающиеся отдельных игроков, “которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать".Сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. В дебютном матче на мундиале узбекистанцы сыграют 18 июня против сборной Колумбии.Фабио Каннаваро возглавил сборную РУз в октябре 2025-го, сменив Тимура Кападзе, под руководством которого национальная команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира.

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спорт, футбол, сборная узбекистана, товарищеский матч, нидерланды, комментарий, тренер, фабио каннаваро