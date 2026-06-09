https://uz.sputniknews.ru/20260609/peskov-evropeytsy-kontsentriruyutsya-na-prodoljenii-voyny-a-ne-na-peregovorax-58229910.html
Песков: Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах
Песков: Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте
2026-06-09T17:00+0500
2026-06-09T17:00+0500
2026-06-09T17:34+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Европейцы пока больше концентрируются на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте.Другие заявления Пескова:
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кремль, дмитрий песков, в мире, европа, россия, сша, украина
кремль, дмитрий песков, в мире, европа, россия, сша, украина
Песков: Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах
17:00 09.06.2026 (обновлено: 17:34 09.06.2026)
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Европейцы пока больше концентрируются на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте.
"Пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах", — сказал он.
Другие заявления Пескова:
телефонного разговора Путина и Трампа нет на повестке дня;
телефонные разговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости согласовываются оперативно;
каналы диалога между представителями США и России работают;
он назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине;
точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет;
Европа пока не готова быть посредником в урегулировании на Украине;
переговорщики США оперативно проинформируют РФ о содержании разговора с Владимиром Зеленским, если там были новации, требующие передачи Москве;
посреднический процесс США по Украине стоит на паузе.