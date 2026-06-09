https://uz.sputniknews.ru/20260609/peskov-evropeytsy-kontsentriruyutsya-na-prodoljenii-voyny-a-ne-na-peregovorax-58229910.html

Песков: Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах

Песков: Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте

2026-06-09T17:00+0500

2026-06-09T17:00+0500

2026-06-09T17:34+0500

спецоперация россии по защите донбасса

кремль

дмитрий песков

в мире

европа

россия

сша

украина

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Европейцы пока больше концентрируются на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте.Другие заявления Пескова:

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кремль, дмитрий песков, в мире, европа, россия, сша, украина