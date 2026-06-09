С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us

Выставка "After Us" ("После нас") в Галерее изобразительного искусства Узбекистана предлагает посетителям задуматься о будущем планеты и последствиях вмешательства человека в природные процессы. Авторы проекта — творческая группа "5+1"— поднимают вопросы экологической ответственности, сохранения природных ресурсов и влияния цивилизации на окружающий мир. Через призму современного искусства художники Диер Разиков, Санджар Джаббаров, Шарифа Шарафходжаева, Данияр Шарафходжаев и Нуриддин Расулов предлагают поразмышлять о том, каким может стать мир для будущих поколений и что останется после нас.В экспозицию вошли произведения, объединенные экологической тематикой, но выполненные в различных художественных техниках и стилях. Каждый участник представляет собственный взгляд на проблему взаимодействия человека и природы, создавая пространство для диалога, размышлений и переосмысления привычных представлений об экологии.Одним из почетных гостей мероприятия стал академик, художник и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он высоко оценил уровень представленных работ и отметил их глубокую философию.Сильное впечатление производит работа Нуритдина Расулова, посвященная Аральскому морю. Через образ кладбища кораблей автор сумел показать трагедию экологической катастрофы и придать ей глубокое философское звучание.Серьезный творческий поиск чувствуется в произведениях Шарифы Шарафходжаевой и Данияра Шарафходжаева. Через дерево, корни и природные формы они раскрывают жизненный цикл, связь человека с природой и вечное движение времени.
Проект творческой группы "5+1" посвящен одной из наиболее актуальных тем современности — взаимоотношениям человека и окружающей среды.
Выставка "After Us" ("После нас") в Галерее изобразительного искусства Узбекистана предлагает посетителям задуматься о будущем планеты и последствиях вмешательства человека в природные процессы. Авторы проекта — творческая группа "5+1"— поднимают вопросы экологической ответственности, сохранения природных ресурсов и влияния цивилизации на окружающий мир. Через призму современного искусства художники Диер Разиков, Санджар Джаббаров, Шарифа Шарафходжаева, Данияр Шарафходжаев и Нуриддин Расулов предлагают поразмышлять о том, каким может стать мир для будущих поколений и что останется после нас.
В экспозицию вошли произведения, объединенные экологической тематикой, но выполненные в различных художественных техниках и стилях. Каждый участник представляет собственный взгляд на проблему взаимодействия человека и природы, создавая пространство для диалога, размышлений и переосмысления привычных представлений об экологии.
Одним из почетных гостей мероприятия стал академик, художник и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он высоко оценил уровень представленных работ и отметил их глубокую философию.
"Каждый художник по-своему видит окружающую действительность и отражает ее через собственную философию. Именно это делает выставку особенно интересной и многогранной. Здесь каждый автор предлагает свое понимание мира, и именно в этом рождается настоящий диалог искусства", — отметил Ашур-Мухаммад Карамуртий.
Сильное впечатление производит работа Нуритдина Расулова, посвященная Аральскому морю. Через образ кладбища кораблей автор сумел показать трагедию экологической катастрофы и придать ей глубокое философское звучание.
Серьезный творческий поиск чувствуется в произведениях Шарифы Шарафходжаевой и Данияра Шарафходжаева. Через дерево, корни и природные формы они раскрывают жизненный цикл, связь человека с природой и вечное движение времени.
"Современное искусство развивается по спирали. Художники обращаются к идеям и художественным приемам прошлых эпох, но наполняют их новым содержанием и современным смыслом. Такие выставки особенно важны, потому что создают пространство для творческого диалога между художниками разных поколений и направлений", — резюмировал Ашур-Мухаммад Карамуртий.