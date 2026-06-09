https://uz.sputniknews.ru/20260609/tashkent-vystavka-after-us-58194976.html

С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us

С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us

Sputnik Узбекистан

Проект творческой группы "5+1" посвящен одной из наиболее актуальных тем современности — взаимоотношениям человека и окружающей среды

2026-06-09T18:10+0500

2026-06-09T18:10+0500

2026-06-09T18:10+0500

выставка

искусство

художники

художник

узбекистан

фото

фотолента

экология

аральское море

арт-проект

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Выставка "After Us" ("После нас") в Галерее изобразительного искусства Узбекистана предлагает посетителям задуматься о будущем планеты и последствиях вмешательства человека в природные процессы. Авторы проекта — творческая группа "5+1"— поднимают вопросы экологической ответственности, сохранения природных ресурсов и влияния цивилизации на окружающий мир. Через призму современного искусства художники Диер Разиков, Санджар Джаббаров, Шарифа Шарафходжаева, Данияр Шарафходжаев и Нуриддин Расулов предлагают поразмышлять о том, каким может стать мир для будущих поколений и что останется после нас.В экспозицию вошли произведения, объединенные экологической тематикой, но выполненные в различных художественных техниках и стилях. Каждый участник представляет собственный взгляд на проблему взаимодействия человека и природы, создавая пространство для диалога, размышлений и переосмысления привычных представлений об экологии.Одним из почетных гостей мероприятия стал академик, художник и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он высоко оценил уровень представленных работ и отметил их глубокую философию.Сильное впечатление производит работа Нуритдина Расулова, посвященная Аральскому морю. Через образ кладбища кораблей автор сумел показать трагедию экологической катастрофы и придать ей глубокое философское звучание.Серьезный творческий поиск чувствуется в произведениях Шарифы Шарафходжаевой и Данияра Шарафходжаева. Через дерево, корни и природные формы они раскрывают жизненный цикл, связь человека с природой и вечное движение времени.

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Sputnik Узбекистан

выставка, искусство, художники, художник, узбекистан, фото, фотолента, экология, аральское море, арт-проект, культура, фото