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https://uz.sputniknews.ru/20260609/tashkent-vystavka-after-us-58194976.html
С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us
С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us
Sputnik Узбекистан
Проект творческой группы "5+1" посвящен одной из наиболее актуальных тем современности — взаимоотношениям человека и окружающей среды
2026-06-09T18:10+0500
2026-06-09T18:10+0500
выставка
искусство
художники
художник
узбекистан
фото
фотолента
экология
аральское море
арт-проект
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Выставка "After Us" ("После нас") в Галерее изобразительного искусства Узбекистана предлагает посетителям задуматься о будущем планеты и последствиях вмешательства человека в природные процессы. Авторы проекта — творческая группа "5+1"— поднимают вопросы экологической ответственности, сохранения природных ресурсов и влияния цивилизации на окружающий мир. Через призму современного искусства художники Диер Разиков, Санджар Джаббаров, Шарифа Шарафходжаева, Данияр Шарафходжаев и Нуриддин Расулов предлагают поразмышлять о том, каким может стать мир для будущих поколений и что останется после нас.В экспозицию вошли произведения, объединенные экологической тематикой, но выполненные в различных художественных техниках и стилях. Каждый участник представляет собственный взгляд на проблему взаимодействия человека и природы, создавая пространство для диалога, размышлений и переосмысления привычных представлений об экологии.Одним из почетных гостей мероприятия стал академик, художник и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он высоко оценил уровень представленных работ и отметил их глубокую философию.Сильное впечатление производит работа Нуритдина Расулова, посвященная Аральскому морю. Через образ кладбища кораблей автор сумел показать трагедию экологической катастрофы и придать ей глубокое философское звучание.Серьезный творческий поиск чувствуется в произведениях Шарифы Шарафходжаевой и Данияра Шарафходжаева. Через дерево, корни и природные формы они раскрывают жизненный цикл, связь человека с природой и вечное движение времени.
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выставка, искусство, художники, художник, узбекистан, фото, фотолента, экология, аральское море, арт-проект, культура, фото
выставка, искусство, художники, художник, узбекистан, фото, фотолента, экология, аральское море, арт-проект, культура, фото

С мыслями о будущем планеты: в Ташкенте проходит выставка After Us

18:10 09.06.2026
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Эксклюзив
Проект творческой группы "5+1" посвящен одной из наиболее актуальных тем современности — взаимоотношениям человека и окружающей среды.
Выставка "After Us" ("После нас") в Галерее изобразительного искусства Узбекистана предлагает посетителям задуматься о будущем планеты и последствиях вмешательства человека в природные процессы. Авторы проекта — творческая группа "5+1"— поднимают вопросы экологической ответственности, сохранения природных ресурсов и влияния цивилизации на окружающий мир. Через призму современного искусства художники Диер Разиков, Санджар Джаббаров, Шарифа Шарафходжаева, Данияр Шарафходжаев и Нуриддин Расулов предлагают поразмышлять о том, каким может стать мир для будущих поколений и что останется после нас.
В экспозицию вошли произведения, объединенные экологической тематикой, но выполненные в различных художественных техниках и стилях. Каждый участник представляет собственный взгляд на проблему взаимодействия человека и природы, создавая пространство для диалога, размышлений и переосмысления привычных представлений об экологии.
Одним из почетных гостей мероприятия стал академик, художник и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он высоко оценил уровень представленных работ и отметил их глубокую философию.

"Каждый художник по-своему видит окружающую действительность и отражает ее через собственную философию. Именно это делает выставку особенно интересной и многогранной. Здесь каждый автор предлагает свое понимание мира, и именно в этом рождается настоящий диалог искусства", — отметил Ашур-Мухаммад Карамуртий.

Сильное впечатление производит работа Нуритдина Расулова, посвященная Аральскому морю. Через образ кладбища кораблей автор сумел показать трагедию экологической катастрофы и придать ей глубокое философское звучание.
Серьезный творческий поиск чувствуется в произведениях Шарифы Шарафходжаевой и Данияра Шарафходжаева. Через дерево, корни и природные формы они раскрывают жизненный цикл, связь человека с природой и вечное движение времени.

"Современное искусство развивается по спирали. Художники обращаются к идеям и художественным приемам прошлых эпох, но наполняют их новым содержанием и современным смыслом. Такие выставки особенно важны, потому что создают пространство для творческого диалога между художниками разных поколений и направлений", — резюмировал Ашур-Мухаммад Карамуртий.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Открытие выставки AFTER US

Открытие выставки AFTER US - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Открытие выставки AFTER US

© Sputnik / Бахром Хатамов

Корабль-призрак

Корабль-призрак - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Корабль-призрак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки AFTER US

Гости выставки AFTER US - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки AFTER US

© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник, академик и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий

Художник, академик и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник, академик и куратор международных проектов Ашур-Мухаммад Карамуртий

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки у инсталляции

Гости выставки у инсталляции - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки у инсталляции

© Sputnik / Бахром Хатамов

Наедине с искусством

Наедине с искусством - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наедине с искусством

© Sputnik / Бахром Хатамов

В поисках смысла

В поисках смысла - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В поисках смысла

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки AFTER US

Экспозиция выставки AFTER US - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки AFTER US

© Sputnik / Бахром Хатамов

Маленький посетитель большой выставки

Маленький посетитель большой выставки - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Маленький посетитель большой выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки AFTER US

Афиша выставки AFTER US - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки AFTER US

© Sputnik / Бахром Хатамов

Диалог об искусстве

Диалог об искусстве - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Диалог об искусстве

© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка AFTER US в Галерее изобразительного искусства Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мир глазами новых поколений

Мир глазами новых поколений - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мир глазами новых поколений

© Sputnik / Бахром Хатамов

Путешествие по выставке

Путешествие по выставке - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Путешествие по выставке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Галерея изобразительного искусства Узбекистана

Галерея изобразительного искусства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Галерея изобразительного искусства Узбекистана

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