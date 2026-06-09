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Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам
Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам
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Стороны обсудили в Минске широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы
2026-06-09T13:45+0500
2026-06-09T13:45+0500
2026-06-09T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам, сообщает пресс-служба МИД РБ. К диалогу пригласили представителей Агентства по миграции Узбекистана, Министерства труда и социальной защиты и Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы.
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узбекистан, беларусь, минск, мид, трудовая миграция
узбекистан, беларусь, минск, мид, трудовая миграция
Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам
13:45 09.06.2026 (обновлено: 15:17 09.06.2026)
Стороны обсудили в Минске широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik
. Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам, сообщает
пресс-служба МИД РБ.
“В Минске состоялись первые белорусско-узбекские межмидовские консультации по консульским вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел. Белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Евгений Шестаков, узбекскую — заместитель Министра иностранных дел Олимжон Абдуллаев”, — говорится в сообщении.
К диалогу пригласили представителей Агентства по миграции Узбекистана, Министерства труда и социальной защиты и Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы.