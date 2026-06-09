https://uz.sputniknews.ru/20260609/uzbekistan-i-belarus-proveli-pervye-mejmidovskie-konsultatsii-po-konsulskim-voprosam-58225115.html

Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам

Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили в Минске широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы

2026-06-09T13:45+0500

2026-06-09T13:45+0500

2026-06-09T15:17+0500

узбекистан

беларусь

минск

мид

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь провели первые межмидовские консультации по консульским вопросам, сообщает пресс-служба МИД РБ. К диалогу пригласили представителей Агентства по миграции Узбекистана, Министерства труда и социальной защиты и Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы.

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